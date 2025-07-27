Стоит ли доверять надписям 'эко' и 'био' на продуктах: честный ответ

Нутрициолог из Самары Татьяна Попова в беседе с MK.RU объяснила, что же означают маркировки 'био' и 'эко' на продуктах и других товарах в магазине. Имеют ли они отношение к экологичности?

Татьяна Попова отметила, что слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" и сокращения типа "эко" и "био" — не более, чем маркетинговая уловка.

"Несмотря на привлекательность этих терминов, ни одно из вышеперечисленных определений не имеет прямого отношения к реальной пользе для здоровья", — сделала акцент Татьяна Попова.

Но скоро с подобными формулировками на продуктах будет покончено. Производители перестанут вводить покупателей в заблуждение, делая подобные маркировки. Депутаты Госдумы уже приняли в двух чтения законопроект. Документ будет строго регламентировать нанесение надписей 'эко' и 'био' на товары.

Больше никаких слов-заманух на продуктах для легковерных граждан не будет!