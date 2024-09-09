Лариса Гузеева рассказала о своей тяжелой челюсти жениху, рискнувшему подарить ей цветы

Лариса Гузеева на шоу «Давай поженимся!» Первого канала во время новой программы в первые же минуты обменялась с импозантным 56-летним женихом Игорем пылкими взглядами и сразу заявила, что в этой студии, как бы намекая и на свою кандидатуру, он может выбрать любую женщину.

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Однако сразу оговорилась, что ему придется терпеть все недостатки, один из которых — тяжелая челюсть. Гузеева посетовала, что этой деталью во внешности ей постоянно тыкают. А Игорь сидел с горящими глазами и, судя по всему, был готов не смотреть невест, потому что уже и не видел недостатка, который ему так не нравится в женщинах.

Примечательно, что Гузеевой он также преподнес шикарный букет, перебарывая свою аллергию на цветы и показывая, что мог бы и идти на уступки. А Лариса, услышавшая про нетерпимость жениха и к двойным подбородкам, «вильнула хвостом» и выпалила, что займется своей работой.

«Будем искать ту, которая подойдет!» — сказала телеведущая.