Лариса Гузеева рассказала о своей тяжелой челюсти жениху, рискнувшему подарить ей цветы

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Однако сразу оговорилась, что ему придется терпеть все недостатки, один из которых — тяжелая челюсть. Гузеева посетовала, что этой деталью во внешности ей постоянно тыкают. А Игорь сидел с горящими глазами и, судя по всему, был готов не смотреть невест, потому что уже и не видел недостатка, который ему так не нравится в женщинах.
Примечательно, что Гузеевой он также преподнес шикарный букет, перебарывая свою аллергию на цветы и показывая, что мог бы и идти на уступки. А Лариса, услышавшая про нетерпимость жениха и к двойным подбородкам, «вильнула хвостом» и выпалила, что займется своей работой.
«Будем искать ту, которая подойдет!» — сказала телеведущая.
Ранее молодой москвич на «Давай поженимся!»
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