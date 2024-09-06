Валя Карнавал — о работе ведущей шоу «Голос. Дети»: «Было страшновато»

На Первом канале в эту пятницу, 6 сентября, состоится премьера нового сезона популярного шоу «Голос. Дети». Его ведущей стала Валя Карнавал . Именно ей предстоит общаться в эфире с участниками проекта, юными исполнителями, перед тем, как те выйдут на сцену. Валя Карнавал будет напутствовать и вдохновлять тех, кто пришел покорять поклонников своим вокальным мастерством.

Валя Карнавал призналась, что роль ведущей шоу «Голос. Дети» — для нее очень волнительный и ответственный шаг. Своих детей у Вали Карнавал пока нет, ее опыт общения с ними исчерпывается только наблюдениями за племянниками. Валя Карнавал до начала съемок очень переживала.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Поначалу было страшновато начинать общение с детьми. Хотя у меня племянники… Но каково же было мое удивление, когда каждый из них выходил и предлагал: «Давай обнимашки, давай поговорим?» — рассказала Валя Карнавал .

После первых же съемок Валя Карнавал поняла, что роль ведущей шоу Первого канала — это работа ее мечты.

Шоу «Голос. Дети» выйдет в эфир Первого канала 6 сентября в 21:45 по московскому времени.