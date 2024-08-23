Аудитория «Голоса. Дети» не одобрит Валю Карнавал: «Скандально известная»
Валя Карнавал. Фото: соцсети Вали Карнавал
Соведущей Яны Чуриковой сделали юную тиктокершу.
Валя Карнавал вряд ли понравится зрителям Первого канала. Несмотря на то, что она близка по возрасту к тем, кто будет соревноваться за победу в шоу «Голос. Дети», ее репутация довольно спорная.
В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова объяснила, что аудитория канала перимущественно люди старше 40 лет. Поэтому они либо вообще не знают, кто такая Валя Карнавал, либо помнят только о ее скандальном прошлом.
«Вот что точно вызывает бурю эмоций, так это соведущая Яны Чуриковой Валя Карнавал. Некогда скандально известная тиктокерша, которую называли фриком. Которая странным образом завоевала себе имя и ассоциировалась у публики с Даней Милохиным — ну такое. Если организаторы думали, что она своя среди тиктокерского поколения, то какая-то логика в этом есть.
Но аудитория Первого канала, мы знаем, это женская аудитория 40+, которые могут вообще не знать Валю Карнавал или знать ее с негативной стороны. На мой взгляд, это не самая идеальная ролевая модель для детей, поэтому это очень странно», — пояснила эксперт.