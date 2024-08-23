Аудитория «Голоса. Дети» не одобрит Валю Карнавал: «Скандально известная»

Валя Карнавал вряд ли понравится зрителям Первого канала. Несмотря на то, что она близка по возрасту к тем, кто будет соревноваться за победу в шоу «Голос. Дети», ее репутация довольно спорная.

В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова объяснила, что аудитория канала перимущественно люди старше 40 лет. Поэтому они либо вообще не знают, кто такая Валя Карнавал, либо помнят только о ее скандальном прошлом.

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