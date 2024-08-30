В детском «Голосе» теперь Карнавал, «Маски» и «Фантастика»: что происходило на слепых прослушиваниях

Российское ТВ плавно выползает из спячки и достает из загашников домашние заготовочки. Так Первый канал, тщательно проведя кастинг в «Останкино», приступил к съемкам шоу «Голос. Дети - 11». Журнал «Телепрограмма» побывал на стартовом этапе проекта - слепых прослушиваниях - и увидел там много нового, чем и спешит поделиться с читателями.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Съемки слепых прослушиваний стартовали - и дети, анкеты которых были выбраны редакторской группой из тысячи заявок (а еще ведь есть избранные из предыдущего сезона шоу, которые не успели пройти прослушивания, - они тоже присоединятся к новичкам), изо всех сил постарались поразить жюри с публикой яркими номерами и вокалом.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Много кто отвечал за психологическое состояние детей перед выходом на сцену в шоу - и Валерия Ланская, и Аглая Шиловская, и Агата Муцениеце. В новом сезоне выводить малышей из страха прямиком на сцену будет блогер Валя Карнавал, хорошо известная практически всем детям, у которых есть гаджеты. «Я невероятно рада стать частью такого масштабного проекта, - признается она. - С нетерпением буду ждать встречи со всеми талантливыми ребятами, чтобы придать им сил, поднять настрой и разделить эти эмоции вместе. Увидимся за кулисами!»
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В «рыдальной комнате» (на самом деле в формате проекта это называется waiting room) опрашивать группу поддержки и помогать болеть за претендентов по-прежнему будет Яна Чурикова. Она же - основная ведущая шоу.Съемки слепых прослушиваний стартовали - и дети, анкеты которых были выбраны редакторской группой из тысячи заявок (а еще ведь есть избранные из предыдущего сезона шоу, которые не успели пройти прослушивания, - они тоже присоединятся к новичкам), изо всех сил постарались поразить жюри с публикой яркими номерами и вокалом.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
А вот в сборной наставников (всего за всю историю проекта в красных креслах побывали более 30 артистов) существенное обновление - из троих тренеров сразу двое дебютируют. За женский вайб отвечает теперь победительница шоу «Фантастика» Юлианна Караулова, подсидевшая и Дмитрия Диброва в викторине «Кто хочет стать миллионером?», и Пелагею с Полиной Гагариной в «Голосе». За молодежное поп-направление - музыкант Jony (Джахид Гусейнли), исполнитель хита «Комета», выигравший проект «Маска». На правах ветерана работать будет Дима Билан, один из участников «золотого состава» шоу.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В слепые прослушивания прошли дети не только из стран СНГ, а еще ОАЭ и Австралии, но и из новых регионов России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Все они выйдут на сцену, чтобы вне зависимости от геополитической конъюнктуры побороться за главный приз в 1 млн рублей.
В эфире Первого канала проект «Голос. Дети - 11» 12+ появится в первой половине сентября.