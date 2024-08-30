В детском «Голосе» теперь Карнавал, «Маски» и «Фантастика»: что происходило на слепых прослушиваниях

Много кто отвечал за психологическое состояние детей перед выходом на сцену в шоу - и Валерия Ланская, и Аглая Шиловская, и Агата Муцениеце. В новом сезоне выводить малышей из страха прямиком на сцену будет блогер Валя Карнавал, хорошо известная практически всем детям, у которых есть гаджеты. «Я невероятно рада стать частью такого масштабного проекта, - признается она. - С нетерпением буду ждать встречи со всеми талантливыми ребятами, чтобы придать им сил, поднять настрой и разделить эти эмоции вместе. Увидимся за кулисами!»