Весам — морепродукты, Тельцам — молоко: меню на весну по знакам зодиака

Этот период превращает еду из простого источника энергии в настоящий инструмент — для улучшения настроения, восполнения сил и даже привлечения любви. Вместе с ведическим астрологом Татьяной Забелло мы подберем индивидуальное меню для каждого знака Зодиака.

Овен

В марте представителям знака Овен важно сохранять высокий уровень энергии, избегая резких скачков уровня сахара. Обогатите рацион большим количеством зелени — шпината, рукколы, петрушки. Эти продукты помогут контролировать импульсивность и повысят выносливость. Прекрасным решением станут зеленые смузи и легкие салаты с оливковым маслом.

Телец

Для Тельцов март — пора наслаждаться вкусом и текстурой блюд. Венера в Рыбах особенно благосклонна к вам, так что не отказывайте себе в изысканных угощениях. Высококачественные молочные продукты — сыры, йогурты, творог — помогут поддержать вашу естественную гармонию.

Близнецы

Близнецам в марте нужна пища, не требующая долгой готовки, но при этом стимулирующая работу мозга. Идеальным выбором станут орехи (грецкие, миндаль), семена льна и чиа, а также рыба. Готовьте быстрые салаты с рыбой и листовыми овощами.

Рак

Ракам в марте стоит обратиться к семейным традициям и проверенным рецептам. Крем‑супы из тыквы или брокколи, домашние овощные рагу, теплые блюда с добавлением сливочного масла создадут атмосферу уюта и безопасности. В день затмения уделите особое внимание легкой пище: овощные бульоны станут оптимальным вариантом.

Лев

Львам в марте важно, чтобы блюда радовали визуально. Эффектная сервировка имеет ключевое значение. Яркие овощи красных и оранжевых оттенков (помидоры, морковь, сладкий перец) подчеркнут вашу солнечную натуру. Отдавайте предпочтение запечённым овощам с ароматными травами.

Дева

Девам март советует сосредоточиться на упорядоченности: спланированное меню на неделю, свежие продукты, минимальная термическая обработка. Овощные салаты с пророщенными зернами, легкие супы, кисломолочные продукты — именно то, что требуется. В период затмения будет полезно провести разгрузочный день на кефире.

Весы

Весам Венера в Рыбах дарует особое вдохновение для кулинарных опытов. Изысканные соусы, оригинальные сочетания продуктов, элегантная посуда — все это сыграет вам на руку. Рыба и морепродукты станут вашими основными помощниками в марте. Готовьте их на пару с легкими овощными гарнирами.

Скорпион

Скорпионам март предлагает блюда с выраженным характером: пряные, насыщенные, но без излишеств. Угощения с имбирем, чесноком, перцем — в умеренном количестве. Запеченная тыква и корнеплоды поддержат ваш энергетический баланс. Также полезны ферментированные продукты — квашеная капуста, домашние соленья.

Стрелец

Стрельцам в марте захочется чего‑то экзотического — и это вполне естественно, главное — соблюдать меру. Блюда с восточными акцентами (курица с манго, рис с карри, пряные супы) помогут утолить жажду новизны. Главное — выбирать качественные и свежие ингредиенты.

Козерог

Козерогам март советует придерживаться структуры, но не забывать об удовольствии. Костные бульоны, заливное, холодцы поддержат суставы и кости после зимнего периода. И не пренебрегайте красивой подачей — это станет упражнением в умении наслаждаться моментом.

Водолей

Водолеям март дарит возможность для кулинарных экспериментов. Пробуйте необычные вегетарианские сочетания, киноа с овощами, смузи‑боулы с оригинальными топпингами. Вы можете открыть для себя новые кулинарные горизонты или переосмыслить забытые рецепты в современном ключе.

Рыбы

Рыбы, настал ваш час! Венера гостит у вас весь месяц, поэтому любые блюда, которые вы приготовите, будут получаться особенно вкусными и наполненными энергией любви. Морепродукты, рыба, водоросли — ваши главные союзники. Добавьте немного "суши‑настроения": роллы, салаты с нори, рыбные тартары.

По материалам "Едим дома"

