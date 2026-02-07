Девы ищут самое лучшее, а Весам важен баланс в тарелке: меню для всех знаков зодиака

Гороскоп выступает в роли своеобразного помощника в вопросах питания, убеждена астролог Кажетта Ахметжанова. Она сформулировала персональные советы для представителей каждого знака зодиака. По ее мнению, принадлежность к определенной стихии позволяет понять, каких пищевых компонентов может недоставать для отличного самочувствия и гармонии внутри.

Овен

Овны относятся к огненной стихии, им постоянно требуется подпитка. Оптимальный поставщик сил для вас — протеины. Вводите в рацион постное мясо (говядину, баранину) и птицу. Принимайте пищу чаще, однако небольшими объемами. За 20 минут до трапезы выпивайте стакан воды — это препятствует перееданию.

С пикантными блюдами и кофе проявляйте бдительность: они способны "перегрузить" организм. Отдавайте предпочтение свежим овощам — моркови, болгарскому перцу. На сладкое подойдут грейпфрут или арбуз.

Телец

Тельцы ценят гастрономические удовольствия, однако их обмен веществ работает неторопливо. Ключевая рекомендация — контролируйте объем порций и не заедайте уныние или усталость. Исключите избыток мучных изделий, десертов и картофеля.

Ваш приоритет — добротная и питательная пища: говядина, рыба, свежие овощи (в особенности корнеплоды — свекла, морковь, сельдерей). Не забывайте включать в меню молочные изделия: сыр, творог, кефир.

Близнецы

Близнецам сложно оставаться на одном месте, их нервная система неизменно активна. Вам необходима несложная в усвоении еда, которая обеспечивает стабильный прилив сил: протеины и "медленные" углеводы. Ваша база — курица, индейка, яйца и орехи. Питайтесь дробно, но регулярно, чтобы избежать резких перепадов настроения из‑за голода. Вводите в рацион блюда из фасоли или чечевицы, обилие свежей зелени, а также цветную капусту и сельдерей.

Рак

Раки видят в пище источник утешения и комфорта. Для вас принципиально важно не "заедать" стресс и придерживаться сдержанности. От тяжелой, жирной пищи и сладостей лучше отказаться — ваш желудочно‑кишечный тракт может отреагировать негативно. Ваш выбор — легкие кушанья: супы, постная рыба, морепродукты, нежирное мясо с теплым овощным гарниром. Сырые овощи и фрукты употребляйте осмотрительно. Холодные напитки замените теплым травяным чаем.

Лев

Львы предпочитают изысканные блюда. Чтобы поддерживать здоровье сердца и ощущать себя на высоте, вам необходим высококачественный белок: мясо, дичь. Даже жирные сорта мяса вам допустимы, однако ключевое условие — всегда дополнять мясо внушительной порцией овощей: томатами, кабачками, брокколи, шпинатом. На ужин отдавайте предпочтение чему‑то легкому: овощному салату или творогу.

Дева

Девы относятся к приему пищи как к науке: изучают состав продуктов и выбирают наилучшие варианты. Ваш желудочно‑кишечный тракт деликатен, поэтому фундамент рациона — легкоусвояемые и полезные продукты. Отлично подойдут овощи на пару, свежие ягоды, зелень, качественные молочные изделия.

Вам нередко комфортно придерживаться вегетарианского или раздельного питания. Если употребляете мясо, выбирайте постную телятину или курицу. Питайтесь систематически, чтобы не доводить себя до сильного голода. Стакан воды за 20 минут до еды способствует активизации пищеварения.

Весы

Весы стремятся к равновесию даже в выборе блюд. Вам не требуются жесткие диеты, однако за потреблением сладкого стоит следить. Основа вашего рациона — легкая пища: нежирное мясо, птица, рыба, творог и обилие овощей. Вегетарианское питание или его преобладание зачастую вам подходит. Особенно полезны яблоки, виноград, морковь, свекла. Прислушивайтесь к своему организму: если день проходит спокойно, обедайте легко, перед физической активностью — съешьте что‑то более основательное.

Скорпион

Скорпионы способны ограничить себя при необходимости, но в глубине души обожают сытные блюда. Ваше правило — исключительно качественные продукты и умение вовремя остановиться. Главный источник сил для вас — белки: мясо, птица и особенно морепродукты (кальмары, мидии). Пикантные блюда вам по вкусу, однако не стоит ими злоупотреблять. Обязательно включайте в меню много свежих овощей и зелени. Раз в неделю допустимо устраивать разгрузочный день на овощах и фруктах.

Стрелец

Стрельцы ценят активность и незамысловатую, но питательную еду. Часто перекусывают в спешке — это ловушка. Учитесь принимать пищу не спеша. Ваш выбор — интуитивное питание и разнообразная полезная еда: свежие или тушеные овощи, нежирное мясо (телятина, баранина), птица, блюда из тыквы и фасоли. Жирные, жареные и острые блюда ограничьте — вы склонны к набору лишнего веса. После трапезы выпейте чашку зеленого чая.

Козерог

Козероги относятся к питанию дисциплинированно: для вас принципиален четкий режим. Чтобы сохранять бодрость, выбирайте калорийные продукты: нежирное мясо, орехи, зелень, семечки, рис, мед. Особое внимание уделите продуктам, богатым кальцием и фосфором (творог, твердый сыр, кунжут) — они служат вашей защитой для костей и суставов. Садитесь за стол в умиротворенном состоянии и позвольте себе паузу после еды.

Водолей

Водолеи отвергают жесткие ограничения в питании. Для них еда — поле для экспериментов. Однако для поддержания равновесия вам необходима система. Основа рациона — легкие продукты: индейка, рыба, яйца, творог, овощи и злаки. Мясо вы зачастую усваиваете с трудом, поэтому делайте упор на растительную пищу. Вводите в меню цитрусовые и орехи. Главное — пейте больше воды, проводите время на свежем воздухе и прислушивайтесь к своему телу, чтобы питание было осознанным.

Рыбы

Рыбы обладают высокой чувствительностью, их аппетит коррелирует с эмоциональным состоянием. Для вас значима умиротворяющая атмосфера во время еды. Старайтесь придерживаться режима питания — 3–4 раза в день. Ваша стихия — вода, поэтому оптимальная пища: рыба, морепродукты, морская капуста.

Употребляйте много овощных и фруктовых салатов. Сократите количество соли — вы предрасположены к отекам. Алкоголь лучше исключить — он существенно влияет на ваше эмоциональное состояние.

