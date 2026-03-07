Нежное, рассыпчатое, тает во рту: печенье на майонезе по рецепту наших мам

Любимое печенье из детства — именно так характеризует свой фирменный десерт Алексей Малофеев, шеф‑повар ресторана Il Matto. Простой набор ингредиентов и незамысловатая технология делают рецепт доступным даже для начинающих кулинаров. А майонез в составе теста придает выпечке особую рассыпчатость и насыщенный вкус.

История рецепта

"Этот десерт — вкус моего детства, — делится Алексей. — Продукты для него всегда были под рукой, и когда у мамы появлялось свободное время, она обязательно готовила это печенье. В детстве меня удивляло, как можно добавлять в тесто майонез. Но именно он делает текстуру особенно рассыпчатой и насыщенной. Тогда о калориях никто не задумывался — важно было только то, что это по‑настоящему вкусно".

Ингредиенты

Для приготовления печенья вам понадобятся:

сливочное масло — 200 г;

сахар — 200 г;

майонез — 200 г;

яйца — 2 шт.;

мука пшеничная — 4 стакана;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сахарная пудра — для подачи.

Пошаговый рецепт

Подготовка основы. Охлажденное сливочное масло соедините с мукой. Перетрите руками до состояния мелкой крошки — это залог рассыпчатой текстуры печенья. Замес теста. Добавьте к масляно‑мучной смеси яйца, майонез, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Тщательно вымешивайте, пока не получится мягкое, эластичное тесто однородной консистенции. Охлаждение. Сформируйте из теста шар, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут. Это сделает тесто более податливым и поможет сохранить форму печенья при выпечке. Формирование изделий. Охлажденное тесто пропустите через мясорубку с фигурной насадкой, формируя полоски произвольной длины. Такой способ придает печенью оригинальный внешний вид и равномерную толщину. Выпечка. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 ∘C духовке в течение 20 минут — до легкого золотистого оттенка. Подача. Полностью остудите печенье и перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Это добавит десерту изысканности и приятный сладкий акцент.

Советы от шеф‑повара

Выбор майонеза. Для лучшего результата используйте качественный майонез с высоким содержанием жира — он обеспечит насыщенную текстуру.

Этот рецепт — прекрасный пример того, как простые ингредиенты и немного кулинарной магии могут превратиться в незабываемый десерт. Попробуйте приготовить рассыпчатое печенье на майонезе и подарите себе и близким кусочек теплого детства!

По материалам "Едим дома"

А вы печете дома сами? Ответьте в комментариях.