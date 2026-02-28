Овсяный брауни без муки и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций): 500 г мясного фарша · 150 г риса · 1 яйцо · 1 луковица · 2 ст. ложки рисовой или пшеничной муки · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · соль-перец · растительное масло для жарки.

Соус: 500 мл молока · 2 ст. ложки пшеничной муки · 50 г сливочного масла · пара щепоток тертого мускатного ореха · соль.

ГОТОВИМ:

1. Лук чистим и пробиваем в блендере (или натираем на терке).

2. Рис промываем и варим до полуготовности (7 - 10 минут), откидываем на сито.

3. В миске соединяем фарш, лук, рис, яйцо, соль-перец. Хорошо вымешиваем.

4. Влажными руками формируем шарики размером с мяч для пинг-понга и панируем в рисовой или пшеничной муке.

5. В сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем тефтельки со всех сторон до румяности.

6. Добавляем горячую воду так, чтобы тефтели были в нее погружены наполовину, и тушим до выпаривания на среднем огне.

7. Отдельно готовим бешамель. В кастрюльке растапливаем сливочное масло, добавляем муку, перемешиваем, разбивая комочки, и жарим 3 - 5 минут на тихом огне.

8. Добавляем немного теплого молока, разбиваем комочки. Вливаем все молоко. Доводим до кипения, непрерывно помешивая венчиком. Убавляем огонь, добавляем соль, мускатный орех и выключаем огонь.

9. Заливаем соусом тефтели на другой сковороде. Готовим на тихом огне 20 минут под крышкой.

