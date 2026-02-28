Овсяный брауни без муки и другие рецепты недели

Овсяный брауни без муки
Отличный десерт на случай, когда без сладкого невмоготу, а лишних калорий не хочется.
НАДО (на 6 порций): 120 г овсяных хлопьев · 250 мл молока · 2 банана · 2 яйца · 40 г натурального какао-порошка · 5 г разрыхлителя · 50 г любых орехов · полплитки темного шоколада.
ГОТОВИМ:
1. Молоко хорошо разогреваем в микроволновке и заливаем им хлопья. Перемешиваем, даем набухнуть 10 минут.
2. Отдельно слегка взбиваем яйца. Добавляем бананы, хорошо разминаем вилкой. Добавляем какао и разрыхлитель, соединяем с хлопьями, хорошо вымешиваем.
3. Форму (подойдет продолговатая для рулета или просто небольшая) выстилаем пергаментом и выкладываем массу.
4. Орехи рубим ножом и посыпаем их сверху.
5. Выпекаем 35 - 45 минут при 180 °С до сухой зубочистки.
6. Готовый брауни поливаем растопленным шоколадом*, даем остыть, нарезаем и по-
даем.
*Если вы никогда не растапливали шоколад, сделайте это в микроволновке - так проще всего. Разломайте его на маленькие кусочки и поместите в стеклянную или керамическую емкость. Растапливайте короткими импульсами по 10 - 15 секунд на половине или одной трети мощности вашей микроволновки (на полной мощности шоколад пригорит и потускнеет). После каждого импульса перемешивайте. Для 50 г шоколада понадобится 4 - 5 импульсов.
Конкильони с рикоттой и шпинатом
Фото: Shutterstock
В больших супермаркетах почти всегда можно встретить пачки огромных макарон-ракушек. Это популярные в Италии конкильони, и предназначены они для фаршировки.
НАДО (на 4 порции): 200 г конкильони · 200 г моцареллы · 200 г замороженного шпината · 200 г рикотты · 120 г полутвердого сыра типа гауды · соль. Соус: 1 банка (400 г) рубленых томатов · 1 сладкий перец · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка сушеного орегано · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Сладкий перец нарезаем мелкими кубиками.
2. Шпинат размораживаем и отжимаем влагу.
3. Моцареллу нарезаем кружочками, гауду натираем.
4. В сковороде разогреваем масло и немного обжариваем сладкий перец. Добавляем томаты из банки, солим-перчим, добавляем орегано. Тушим 10 минут на тихом огне.
5. Отвариваем в 2 л воды конкильони до состояния альденте. Сливаем воду. Даем остыть.
6. Смешиваем рикотту, гауду и шпинат. Начиняем конкильони.
7. В форму выливаем томатную смесь. Выкладываем ракушки открытой частью кверху. На каждую кладем кружок моцареллы.
8. Выпекаем в духовке 30 минут при 180 °С.
Тефтельки под соусом бешамель.
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 500 г мясного фарша · 150 г риса · 1 яйцо · 1 луковица · 2 ст. ложки рисовой или пшеничной муки · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · соль-перец · растительное масло для жарки.
Соус: 500 мл молока · 2 ст. ложки пшеничной муки · 50 г сливочного масла · пара щепоток тертого мускатного ореха · соль.
ГОТОВИМ:
1. Лук чистим и пробиваем в блендере (или натираем на терке).
2. Рис промываем и варим до полуготовности (7 - 10 минут), откидываем на сито.
3. В миске соединяем фарш, лук, рис, яйцо, соль-перец. Хорошо вымешиваем.
4. Влажными руками формируем шарики размером с мяч для пинг-понга и панируем в рисовой или пшеничной муке.
5. В сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем тефтельки со всех сторон до румяности.
6. Добавляем горячую воду так, чтобы тефтели были в нее погружены наполовину, и тушим до выпаривания на среднем огне.
7. Отдельно готовим бешамель. В кастрюльке растапливаем сливочное масло, добавляем муку, перемешиваем, разбивая комочки, и жарим 3 - 5 минут на тихом огне.
8. Добавляем немного теплого молока, разбиваем комочки. Вливаем все молоко. Доводим до кипения, непрерывно помешивая венчиком. Убавляем огонь, добавляем соль, мускатный орех и выключаем огонь.
9. Заливаем соусом тефтели на другой сковороде. Готовим на тихом огне 20 минут под крышкой.
Капустные блины
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 800 мл молока · 2 яйца · 2 стакана муки · 3 ст. ложки растительного масла · половина среднего кочана капусты · соль. Немного масла для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Капусту тонко шинкуем, кладем в сковороду, добавляем 150 мл воды, накрываем крышкой и тушим до испарения влаги.
2. Добавляем растительное масло и жарим до румяности без крышки.
3. Яйца слегка взбиваем венчиком, солим. Добавляем молоко, доводим до однородности.
4. Понемногу вводим муку и замешиваем тесто консистенции жидкой сметаны (муки может понадобиться меньше).
5. Вводим готовую и остывшую капусту, перемешиваем.
6. Разогреваем сковороду, смазываем маслом при помощи половинки картофелины и жарим, как обычные блины, с двух сторон.
7. Подаем со сметаной или просто так.