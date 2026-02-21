Идеальный пышный блинчик Dutch Baby: шеф-повар раскрыл секрет только для вашего завтрака

Dutch Baby — именно то, что вам нужно! Этот воздушный блинчик, запеченный в духовке, станет настоящим украшением вашего стола.

Мы обратились к Эрику Тамму, шеф-повару ресторанов Drevå и Nordic, чтобы узнать все тонкости приготовления этого кулинарного чуда. Следуя его советам, вы сможете добиться идеальной пышности и золотистой корочки, а затем насладиться Dutch Baby с любимыми начинками!

Что делает Dutch Baby таким особенным?

Главная магия Dutch Baby заключается в его пышной, "шапкой" поднимающейся текстуре. Это достигается благодаря правильному сочетанию ингредиентов и, что немаловажно, грамотному разогреву сковороды. Эрик Тамм делится проверенным методом, который гарантирует впечатляющий результат.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука — 150 г

молоко 3,2% — 250 мл

яйцо — 3 шт.

соль — 4 г

сахар — 20 г

сливочное масло — 20 г

Приготовление шаг за шагом:

Подготовка теста: Начните с самого теста. Смешайте все ингредиенты, кроме муки, в чаше блендера. Включите блендер на высокую скорость и взбивайте до однородности. Затем добавьте муку и продолжайте перемешивать на средней скорости в течение 2 минут. Важно, чтобы тесто получилось гладким и без комочков. Разогрев духовки и сковороды: Пока тесто настаивается, разогрейте духовку с функцией конвекции до 210°C. Одновременно с этим поместите в духовку чугунную сковородку (диаметром около 24-26 см) и прогрейте ее в течение 4 минут. Этот шаг критически важен для того, чтобы тесто поднялось пышной "шапкой". Создание золотистой основы: Осторожно достаньте раскаленную сковороду из духовки (используйте прихватки!). Быстро положите в нее кусочек сливочного масла. Как только масло растает и начнет слегка пениться, аккуратно залейте в сковороду подготовленную смесь для блинов (примерно 140 г). Магия выпекания: Сразу же верните сковороду с тестом в разогретую до 210°C духовку. Выпекайте Dutch Baby в течение 8 минут. Ваша цель — получить блинчик красивого золотистого цвета с эффектно поднявшимися краями. Финал и подача: Достаньте готовый Dutch Baby из духовки. Он должен быть пышным, ароматным и аппетитным. Теперь самое время дать волю вашей фантазии! Украсьте блинчик вашими любимыми топпингами: нежными взбитыми сливками, прохладным мороженым, свежими ягодами, ароматными фруктами или домашним вареньем.

Наслаждайтесь вашим идеальным пышным Dutch Baby! Этот эффектный завтрак, приготовленный по рецепту шеф-повара, станет настоящим кулинарным шедевром, который порадует вас и ваших близких. Приятного аппетита!

По материалам "Едим дома"

