Морковные оладьи с сыром и другие рецепты недели

Морковные оладьи с сыром
НАДО (на 2 порции): 3 средние моркови · 70 г полутвердого сыра · 1 луковица · 1 яйцо · 4 ст. ложки кефира · 2 ст. ложки муки · соль-перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Морковь и лук натираем на мелкой терке.
2. Натираем сыр, соединяем с луком и морковью.
3. Вбиваем яйцо, добавляем муку, кефир, солим-перчим. Хорошо перемешиваем.
4. На сковороде разогреваем немного масла. Столовой ложкой выкладываем оладьи и жарим с двух сторон примерно по 2 минуты.
5. Выкладываем на бумажные полотенца, подаем со сметаной.
Правильная солянка
Фото: Shutterstock
Когда ее готовить, как не в ноябре?
НАДО (на 12 порций): 1 кг говядины с костями · 300 г копченых свиных ребер · 2 луковицы · 1 морковь · 2 лавровых листа · 5 горошин душистого перца · 30 мл растительного масла · 50 г томатной пасты · 200 г ветчины · 200 г копченых колбасок · 100 г оливок · 30 г каперсов · 150 мл огуречного рассола (не маринада!) · соль-перец. Для подачи: лимон · сметана · зелень по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Говядину моем, заливаем 4 л воды, доводим до кипения, снимаем пену.
2. Кладем ребрышки, одну целую луковицу, морковку, душистый перец, лавровый лист. Варим на тихом огне 2 часа.
3. Лук и огурцы нарезаем мелкими кубиками.
4. В сковороде разогреваем масло, жарим лук до матовости. Добавляем томатную пасту и огурцы. Жарим 3 минуты и выключаем огонь.
5. Ветчину нарезаем соломкой или кубиками, колбаски - кружочками.
6. Бульон процеживаем, срезаем мясо с костей и ребрышек.
7. Возвращаем бульон на огонь, доводим до кипения, кладем жареный лук с томатной пастой и огурцами и мясные компоненты.
8. Вливаем рассол и варим 5 минут.
9. Добавляем каперсы и оливки. Проверяем на соль, перчим. Выключаем огонь и даем настояться перед подачей полчаса.
10. Подаем с зеленью, сметаной и долькой лимона.
Стифадо
Фото: Shutterstock
Несложное греческое блюдо - тушеный кролик или телятина с мелким луком.
НАДО (на 6 порций): 1,5 г мякоти кролика или телятины · 1 кг шалота или мелкого репчатого лука · 3 зубчика чеснока · 4 веточки свежего розмарина · 250 мл красного полусухого вина · 400 мл томатного сока · 1 свежий помидор · 10 горошин душистого перца · 10 гвоздичин · щепотка корицы · 1 ч. ложка сахара · 5 лавровых листиков · 100 мл оливкового масла · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Мясо моем. Кролика нарезаем на порционные куски, телятину - средними кубиками.
2. В сотейнике разогреваем масло.
Кладем мясо, пластинки чеснока и розмарин. Доводим мясо до легкой румяности.
3. Вливаем вино, доводим до кипения, тушим 5 минут.
4. Кладем лук (если мелкий не нашли, нарежьте крупные луковицы на четвертинки).
5. Вливаем томатный сок, кладем мелко нарезанный помидор.
6. Добавляем воду так, чтобы жидкость целиком покрыла мясо и лук.
7. Добавляем соль, перец, сахар, душистый перец, корицу и гвоздику. Тушим 40 - 50 минут или больше до мягкости мяса и загустения соуса.
8. Подаем с белым хлебом, выложив порционно мясо, лук и полив соусом.