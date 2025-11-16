Морковные оладьи с сыром и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Когда не знаешь, что подать на завтрак.

Морковные оладьи с сыром

НАДО (на 2 порции): 3 средние моркови · 70 г полутвердого сыра · 1 луковица · 1 яйцо · 4 ст. ложки кефира · 2 ст. ложки муки · соль-перец · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Морковь и лук натираем на мелкой терке.

2. Натираем сыр, соединяем с луком и морковью.

3. Вбиваем яйцо, добавляем муку, кефир, солим-перчим. Хорошо перемешиваем.

4. На сковороде разогреваем немного масла. Столовой ложкой выкладываем оладьи и жарим с двух сторон примерно по 2 минуты.

5. Выкладываем на бумажные полотенца, подаем со сметаной.

Правильная солянка

Фото: Shutterstock

Когда ее готовить, как не в ноябре?

НАДО (на 12 порций): 1 кг говядины с костями · 300 г копченых свиных ребер · 2 луковицы · 1 морковь · 2 лавровых листа · 5 горошин душистого перца · 30 мл растительного масла · 50 г томатной пасты · 200 г ветчины · 200 г копченых колбасок · 100 г оливок · 30 г каперсов · 150 мл огуречного рассола (не маринада!) · соль-перец. Для подачи: лимон · сметана · зелень по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Говядину моем, заливаем 4 л воды, доводим до кипения, снимаем пену.

2. Кладем ребрышки, одну целую луковицу, морковку, душистый перец, лавровый лист. Варим на тихом огне 2 часа.

3. Лук и огурцы нарезаем мелкими кубиками.

4. В сковороде разогреваем масло, жарим лук до матовости. Добавляем томатную пасту и огурцы. Жарим 3 минуты и выключаем огонь.

5. Ветчину нарезаем соломкой или кубиками, колбаски - кружочками.

6. Бульон процеживаем, срезаем мясо с костей и ребрышек.

7. Возвращаем бульон на огонь, доводим до кипения, кладем жареный лук с томатной пастой и огурцами и мясные компоненты.

8. Вливаем рассол и варим 5 минут.

9. Добавляем каперсы и оливки. Проверяем на соль, перчим. Выключаем огонь и даем настояться перед подачей полчаса.

10. Подаем с зеленью, сметаной и долькой лимона.

Стифадо

Фото: Shutterstock

Несложное греческое блюдо - тушеный кролик или телятина с мелким луком.

НАДО (на 6 порций): 1,5 г мякоти кролика или телятины · 1 кг шалота или мелкого репчатого лука · 3 зубчика чеснока · 4 веточки свежего розмарина · 250 мл красного полусухого вина · 400 мл томатного сока · 1 свежий помидор · 10 горошин душистого перца · 10 гвоздичин · щепотка корицы · 1 ч. ложка сахара · 5 лавровых листиков · 100 мл оливкового масла · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Мясо моем. Кролика нарезаем на порционные куски, телятину - средними кубиками.

2. В сотейнике разогреваем масло.

Кладем мясо, пластинки чеснока и розмарин. Доводим мясо до легкой румяности.

3. Вливаем вино, доводим до кипения, тушим 5 минут.

4. Кладем лук (если мелкий не нашли, нарежьте крупные луковицы на четвертинки).

5. Вливаем томатный сок, кладем мелко нарезанный помидор.

6. Добавляем воду так, чтобы жидкость целиком покрыла мясо и лук.

7. Добавляем соль, перец, сахар, душистый перец, корицу и гвоздику. Тушим 40 - 50 минут или больше до мягкости мяса и загустения соуса.

8. Подаем с белым хлебом, выложив порционно мясо, лук и полив соусом.

