Морковные оладьи с сыром и другие рецепты недели

Когда ее готовить, как не в ноябре?

НАДО (на 12 порций): 1 кг говядины с костями · 300 г копченых свиных ребер · 2 луковицы · 1 морковь · 2 лавровых листа · 5 горошин душистого перца · 30 мл растительного масла · 50 г томатной пасты · 200 г ветчины · 200 г копченых колбасок · 100 г оливок · 30 г каперсов · 150 мл огуречного рассола (не маринада!) · соль-перец. Для подачи: лимон · сметана · зелень по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Говядину моем, заливаем 4 л воды, доводим до кипения, снимаем пену.

2. Кладем ребрышки, одну целую луковицу, морковку, душистый перец, лавровый лист. Варим на тихом огне 2 часа.

3. Лук и огурцы нарезаем мелкими кубиками.

4. В сковороде разогреваем масло, жарим лук до матовости. Добавляем томатную пасту и огурцы. Жарим 3 минуты и выключаем огонь.

5. Ветчину нарезаем соломкой или кубиками, колбаски - кружочками.

6. Бульон процеживаем, срезаем мясо с костей и ребрышек.

7. Возвращаем бульон на огонь, доводим до кипения, кладем жареный лук с томатной пастой и огурцами и мясные компоненты.

8. Вливаем рассол и варим 5 минут.

9. Добавляем каперсы и оливки. Проверяем на соль, перчим. Выключаем огонь и даем настояться перед подачей полчаса.

10. Подаем с зеленью, сметаной и долькой лимона.

Стифадо