С чего нужно начать день, чтобы обрести семейное счастье 30 сентября, в День Веры, Надежды и Любови

Православная церковь 30 сентября чтит память Софии, а также ее дочерей — Веры, Надежды и Любови. В народе этот день также прозвали вселенскими бабьими именинами, потому что на Руси эти три имени были самыми популярными. Родители называли так дочерей, ведь считалось, что с таким именем девочка вырастет доброй, и мудрой.
О приметах дня — в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать 30 сентября
День считается особенно важным для женщин, потому что все ритуалы, которые хозяйки проводили в этот день, были направлены на гармонию и счастье семьи.
Например, чтобы избежать ссор в доме, женщины стирали белье в родниковой воде и сушили его на солнце.
Чтобы избежать измены мужа, в тайне от него заговаривали иглу, делали несколько стежков на любом предмете его одежды и после подкладывали иглу под порог входной двери дома.
Полагалось громко и долго плакать в День Веры, Надежды и Любови, поскольку считалось, что нужно выплакаться, чтобы избавить семью от зла. Начинать день нужно было именно со слез.
Святой матери Софии молились о здоровье детей и зачатии, а также об избавлении от женских болезней.
Хорошо в этот день навестить родных, отнести им гостинцы и подарки. Особенно это касалось детей.
Мужчины 30 сентября дарили цветы своим женщинам и во всем им помогали.
Принято было свататься, однако свадьбы не приветствовались, потому что Вера, Надежда и Любовь были совсем юными и незамужними девушками.
Хозяйки пекли каравай и собирали за столом свою семью. Подавали выпечку и сладости. Именины обычно праздновали три дня.
День полагалось начать со слез. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 30 сентября
Женщинам нельзя трудиться — нужно отдыхать в день Веры, Надежды и Любови, даже не стоит заниматься шитьем и рукоделием. В противном случае счастье покинет дом.
Ссориться, конфликтовать и устраивать скандалы строго запрещено — это может привлечь несчастье в будущем.
Молодым людям нельзя сидеть дома 30 сентября — так весь год пройдет в одиночестве.
Не рекомендуется жениться — брак будет несчастливым.
Мужьям нельзя ругать своих жен — начнутся проблемы на работе и трудности с деньгами.
Хозяйки пекли караваи и другую выпечку. Фото: freepik.com
Приметы на 30 сентября
Сильный ливень предвещает холодную зиму.
На небе тучи, но без дождя — осенью будет тепло.
Белки надумали скидывать пушок — скоро зима.
Журавли полетели на юг — Покров будет холодным.
Погода стоит ясная и теплая — скоро придут холода.
Дождь 30 сентября обещает много снега зимой.
Кошка весь день моется — дождь не ожидается.
Именинники
Павел, Ирина, Любовь, Александра, Надежда, Софья, Вера, Илья, Зиновий, Мирон.
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