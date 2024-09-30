С чего нужно начать день, чтобы обрести семейное счастье 30 сентября, в День Веры, Надежды и Любови

Православная церковь 30 сентября чтит память Софии, а также ее дочерей — Веры, Надежды и Любови. В народе этот день также прозвали вселенскими бабьими именинами, потому что на Руси эти три имени были самыми популярными. Родители называли так дочерей, ведь считалось, что с таким именем девочка вырастет доброй, и мудрой.

О приметах дня — в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать 30 сентября

День считается особенно важным для женщин, потому что все ритуалы, которые хозяйки проводили в этот день, были направлены на гармонию и счастье семьи.

Например, чтобы избежать ссор в доме, женщины стирали белье в родниковой воде и сушили его на солнце.

Чтобы избежать измены мужа, в тайне от него заговаривали иглу, делали несколько стежков на любом предмете его одежды и после подкладывали иглу под порог входной двери дома.

Полагалось громко и долго плакать в День Веры, Надежды и Любови, поскольку считалось, что нужно выплакаться, чтобы избавить семью от зла. Начинать день нужно было именно со слез.

Святой матери Софии молились о здоровье детей и зачатии, а также об избавлении от женских болезней.

Хорошо в этот день навестить родных, отнести им гостинцы и подарки. Особенно это касалось детей.

Мужчины 30 сентября дарили цветы своим женщинам и во всем им помогали.

Принято было свататься, однако свадьбы не приветствовались, потому что Вера, Надежда и Любовь были совсем юными и незамужними девушками.

Хозяйки пекли каравай и собирали за столом свою семью. Подавали выпечку и сладости. Именины обычно праздновали три дня.