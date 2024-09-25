Как не навлечь на себя нищету и сохранить здоровье в День Артамона Змеевика, 25 сентября

В народном календаре 25 сентября имеет несколько названий: Артамон, Артамон Змеевик, Змеиный день.
В этот день обычно змеи искали себе убежище для того, чтобы пережить холодные зимние дни. А так как сезон охоты был открыт, то мужчины шли в лес за добычей в высоких сапогах, чтобы защититься от укусов гадюк.
О приметах и запретах дня рассказывает Teleprogramma.org.
Что можно делать 25 сентября
Наши предки начинали день с молитвы, по возможности для этого шли в церковь. Автоному молились о защите семьи от воздействия негативных сил.
Повстречав змею, человек должен дать ей мясо или молоко. Если змея примет дар — это хороший знак.
Утром девушки шли на родник, чтобы умыться ключевой водой — так они хотели продлить свою молодость и красоту. Но некоторые считали, что воду лучше всего отстоять с вечера, так она будет более полезной.
На Руси вечер было принято проводить за большим столом, куда приглашали всех родных и соседей. Однако не подавали мясные блюда. Обычно из продуктов преобладали ягоды и овощи, которыми предки запасались на зиму.
Кроме того, продолжался сбор рябины, из который также делали заготовки.
Рябина считалась очень ценной ягодой у наших предков. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 25 сентября
Запрещено заниматься физическим трудом. Особенно это касается уборки дома или двора, поскольку считалось, что таким образом можно отогнать от семьи счастье и удачу.
Нельзя нецензурно выражаться, конфликтовать и ссориться — в противном случае наказание высших сил последует незамедлительно.
Если сломать или тем более срубить рябину, то не избежать несчастья в жизни.
Не нужно в Артамонов день делиться хлебом — такая щедрость может сулить бедность и голод в будущем. Но нуждающимся в милостыне отказывать также запрещено.
Чтобы сохранить здоровье, не стоит стричь волосы и делать маникюр.
Ни в коем случае не разрешается убивать змей в День Артамона Змеевика. Согласно поверью, это приведет к проблемам в доме и неурожайному году.
Принимать подарки от малознакомых, а тем более незнакомых людей нельзя — можно серьезно заболеть и получить неудачи от человека.
В милостыне отказывать нельзя, но хлебом делиться запрещено. Фото: freepik.com
Народные приметы
Сумерки затянулись — ожидается пасмурная погода и пойдет дождь.
Слышен гром — осень будет теплой.
Пошел дождь — зима затянется на долго.
На деревьях много листьев — зима будет очень холодной, но если они все опали, то зимние месяцы порадуют умеренной температурой.
Весь день дует ветер с одинаковой силой — непогода близится.
Именинники
Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
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