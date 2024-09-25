Как не навлечь на себя нищету и сохранить здоровье в День Артамона Змеевика, 25 сентября

В народном календаре 25 сентября имеет несколько названий: Артамон, Артамон Змеевик, Змеиный день.

В этот день обычно змеи искали себе убежище для того, чтобы пережить холодные зимние дни. А так как сезон охоты был открыт, то мужчины шли в лес за добычей в высоких сапогах, чтобы защититься от укусов гадюк.

О приметах и запретах дня рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 25 сентября

Наши предки начинали день с молитвы, по возможности для этого шли в церковь. Автоному молились о защите семьи от воздействия негативных сил.

Повстречав змею, человек должен дать ей мясо или молоко. Если змея примет дар — это хороший знак.

Утром девушки шли на родник, чтобы умыться ключевой водой — так они хотели продлить свою молодость и красоту. Но некоторые считали, что воду лучше всего отстоять с вечера, так она будет более полезной.

На Руси вечер было принято проводить за большим столом, куда приглашали всех родных и соседей. Однако не подавали мясные блюда. Обычно из продуктов преобладали ягоды и овощи, которыми предки запасались на зиму.

Кроме того, продолжался сбор рябины, из который также делали заготовки.