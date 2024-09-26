Что будет, если посмотреть в зеркало в Корнилов день: приметы и поверья на 26 сентября

Фото: freepik.com

Православные христиане чтят память священномученика Корнилия Сотника.

В народном календаре 26 сентября носит название Корнилье, или Корнилов день. На Руси существовал ряд примет и запретов, которые наши предки старались соблюдать. Подробнее о них рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать в Корнилов день

В Корнилов старались закончить огородные дела и продолжали делать заготовки на зиму. Также начинали подготавливать землю к зиме.

Обычно день проводили в спокойствии, не устраивали шумных застолий и веселья. Также старались поменьше смеяться, чтобы не привлечь внимание злых духов.

На Корнилье нужно было закончить сбор урожая. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в Корнилов день

Запрещено много веселиться и смеяться — скоро придется пролить немало слез.

Уборка в доме может лишить семью удачи. Лучше не протирать пыль, не пылесосить и не подметать.

Смотреть без необходимости в зеркало строго запрещено — на вас может обратить внимание нечистая сила, которая начнет пакостничать и вредить.

Также перед выходом из дома не стоит смотреть на свое отражение — в пути удачи не будет, лучше сделать это немного заранее.

Есть перед зеркалом тоже не стоит — так злые духи вместе с едой могут проникнуть в тело.

Свататься, а тем более играть свадьбу не рекомендуется — пара не будет счастлива в браке, их ждут измены, ссоры и обманы.

Не нужно кормить любимого блюдами из редьки — придется скоро расстаться.

Запрещено спать на двух подушках — судьба внесет свои негативные коррективы в ваши планы.

Если в доме были гости, нельзя разрешать им убирать со стола и мыть посуду — так они смоют уют дома и передадут свои неприятности.

Допускать к мытью посуды посторонних 26 сентября запрещено. Фото: freepik.com

Народные приметы

Ветер начал дуть с запада — скоро пойдет дождь.

Куры начали линьку раньше времени — зима будет теплой. Но если начали линять с головы — наоборот, ждите морозов.

Луна имеет красный цвет — погода будет ветреной.

Пошел дождь — урожай удастся.

Грачи улетают на юг — скоро пойдет снег.

Кто съесть редьку — не будет болеть.

Репа на столе — мир в семье.

В огороде уродился урожай репы — семья станет богатой.

Именинники

Юлиан, Степан, Петр, Николай, Лукьян, Леонтий, Илья, Александр.

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