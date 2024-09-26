Что будет, если посмотреть в зеркало в Корнилов день: приметы и поверья на 26 сентября

В народном календаре 26 сентября носит название Корнилье, или Корнилов день. На Руси существовал ряд примет и запретов, которые наши предки старались соблюдать. Подробнее о них рассказывает Teleprogramma.org.
Что можно делать в Корнилов день
В Корнилов старались закончить огородные дела и продолжали делать заготовки на зиму. Также начинали подготавливать землю к зиме.
Обычно день проводили в спокойствии, не устраивали шумных застолий и веселья. Также старались поменьше смеяться, чтобы не привлечь внимание злых духов.
На Корнилье нужно было закончить сбор урожая. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в Корнилов день
Запрещено много веселиться и смеяться — скоро придется пролить немало слез.
Уборка в доме может лишить семью удачи. Лучше не протирать пыль, не пылесосить и не подметать.
Смотреть без необходимости в зеркало строго запрещено — на вас может обратить внимание нечистая сила, которая начнет пакостничать и вредить.
Также перед выходом из дома не стоит смотреть на свое отражение — в пути удачи не будет, лучше сделать это немного заранее.
Есть перед зеркалом тоже не стоит — так злые духи вместе с едой могут проникнуть в тело.
Свататься, а тем более играть свадьбу не рекомендуется — пара не будет счастлива в браке, их ждут измены, ссоры и обманы.
Не нужно кормить любимого блюдами из редьки — придется скоро расстаться.
Запрещено спать на двух подушках — судьба внесет свои негативные коррективы в ваши планы.
Если в доме были гости, нельзя разрешать им убирать со стола и мыть посуду — так они смоют уют дома и передадут свои неприятности.
Допускать к мытью посуды посторонних 26 сентября запрещено. Фото: freepik.com
Народные приметы
Ветер начал дуть с запада — скоро пойдет дождь.
Куры начали линьку раньше времени — зима будет теплой. Но если начали линять с головы — наоборот, ждите морозов.
Луна имеет красный цвет — погода будет ветреной.
Пошел дождь — урожай удастся.
Грачи улетают на юг — скоро пойдет снег.
Кто съесть редьку — не будет болеть.
Репа на столе — мир в семье.
В огороде уродился урожай репы — семья станет богатой.
Именинники
Юлиан, Степан, Петр, Николай, Лукьян, Леонтий, Илья, Александр.
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