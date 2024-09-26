Что будет, если посмотреть в зеркало в Корнилов день: приметы и поверья на 26 сентября

Что нельзя делать в Корнилов день

Запрещено много веселиться и смеяться — скоро придется пролить немало слез.

Уборка в доме может лишить семью удачи. Лучше не протирать пыль, не пылесосить и не подметать.

Смотреть без необходимости в зеркало строго запрещено — на вас может обратить внимание нечистая сила, которая начнет пакостничать и вредить.

Также перед выходом из дома не стоит смотреть на свое отражение — в пути удачи не будет, лучше сделать это немного заранее.

Есть перед зеркалом тоже не стоит — так злые духи вместе с едой могут проникнуть в тело.

Свататься, а тем более играть свадьбу не рекомендуется — пара не будет счастлива в браке, их ждут измены, ссоры и обманы.

Не нужно кормить любимого блюдами из редьки — придется скоро расстаться.

Запрещено спать на двух подушках — судьба внесет свои негативные коррективы в ваши планы.

Если в доме были гости, нельзя разрешать им убирать со стола и мыть посуду — так они смоют уют дома и передадут свои неприятности.