Этот женский ежедневный ритуал может привести к серьезной беде 24 сентября: что нельзя делать в день Федоры

В народном календаре и для 24 сентября нашлось местечко. В этот день церковь вспоминает святую Феодору Александрийскую, которая приняла мужской образ и ушла в монастырь. В народе дату прозвали просто – Федорин день.
Полагалось совершать только хорошие поступки. Считалось, что чем больше добра совершит человек 24 сентября, тем легче проживет грядущую зиму.
О том, что можно и нельзя делать в праздник Федоры – в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать 24 сентября
В этот день крестьяне завершали полевые работы. Урожай хлеба обязательно был убран в крытые помещения, поскольку считалось, что оставшийся на поле хлеб уже становился негодным. Теперь крестьяне занимались исключительно озимыми культурами.
Одной из главных традиций дня стали капустные вечера, которые длились на протяжении двух недель. Женщины собирались в доме одной из хозяек и готовили блюда из свежей капусты, а затем устраивали общий праздник. На стол в такие вечера подавали голубцы, пироги, щи.
На Федору в третий раз встречали осень, потому что обычно начинался период дождей.
Кроме того, был обычай собирать всем поселением дары для местного священника. А матушке помогали запасаться заготовками на зиму и убирать во дворе и доме. Такой обычай носил название осенщина.
Хозяйки готовили блюда из капусты. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 24 сентября
Основным запретом для женщин было красить губы в день Федоры. Если нарушить запрет, можно серьезно заболеть, верили наши предки.
Также нежелательно мыть голову – это может лишить вас удачи на долгое врем. Лучше позаботиться о чистоте шевелюры заранее или перенести гигиену головы на следующие сутки.
Нельзя приобретать какие-то вещи. Они прослужат недолго и быстро придут в негодность.
Запрещено поднимать что-то на перекрестках, особенно это касается денежных средств. такие деньги могут быть заговорены и вы легко потеряете все, что радовало вас в этой жизни.
Не стоит начинать новые дела, пока не закончены старые – не сможете вообще больше что-либо начать.
Пустые разговоры в день Федоры считались страшным грехом, поэтому нельзя пустословить и сплетничать 24 сентября.
Тяжелым трудом заниматься возбранялось, а вот помочь нуждающимся, считалось добрым делом.
Все конфликты должны быть решены мирным путем – нельзя ссориться и конфликтовать.
Под запретом любая уборка в доме, а также ремонт.
Красить губы в день Федоры запрещено. Фото: freepik.com
Народные приметы
Солнце светит, но не греет – зима будет холодной.
Аисты кружат над головой, посчитайте их – сколько птиц, столько проблемы появится в ближайшее время.
Вороны каркают рядом с домом – быть несчастью.
После обеда пошел дождь – будет идти еще три дня.
Пчелы летают – не ждите скорую зиму.
Именинники
Евдокия, Герман, Дмитрий, Исаакий, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.
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