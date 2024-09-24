Этот женский ежедневный ритуал может привести к серьезной беде 24 сентября: что нельзя делать в день Федоры

В народном календаре и для 24 сентября нашлось местечко. В этот день церковь вспоминает святую Феодору Александрийскую, которая приняла мужской образ и ушла в монастырь. В народе дату прозвали просто – Федорин день.

Полагалось совершать только хорошие поступки. Считалось, что чем больше добра совершит человек 24 сентября, тем легче проживет грядущую зиму.

О том, что можно и нельзя делать в праздник Федоры – в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать 24 сентября

В этот день крестьяне завершали полевые работы. Урожай хлеба обязательно был убран в крытые помещения, поскольку считалось, что оставшийся на поле хлеб уже становился негодным. Теперь крестьяне занимались исключительно озимыми культурами.

Одной из главных традиций дня стали капустные вечера, которые длились на протяжении двух недель. Женщины собирались в доме одной из хозяек и готовили блюда из свежей капусты, а затем устраивали общий праздник. На стол в такие вечера подавали голубцы, пироги, щи.

На Федору в третий раз встречали осень, потому что обычно начинался период дождей.

Кроме того, был обычай собирать всем поселением дары для местного священника. А матушке помогали запасаться заготовками на зиму и убирать во дворе и доме. Такой обычай носил название осенщина.