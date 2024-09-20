Не делайте так в Луков день, 20 сентября, иначе потеряете все деньги и лишитесь удачи навсегда

Что нельзя делать 20 сентября

Запрещено сжигать луковую шелуху, иначе весь урожай сгниет.

Родители не должны дарить в этот день своим детям кукол и пупсов — такая игрушка может сделать ребенка в будущем не способным к продолжению рода.

Нельзя вспоминать покойных — могут начаться проблемы со здоровьем или наступит период бедности.

Запрещено хвастаться отменным здоровьем, достатком да и любыми другими радостями — можно сглазить себя и вмиг всего лишиться.

Не рекомендуется считать свои деньги, проверять запасы еды и одежды — все это может утечь сквозь пальцы.

Женщины не должны заходить в дом последними, их нужно пропустить вперед. Иначе в дом придут хвори и болезни.

Не стоит брать что-то у незнакомцев — в ваш адрес могут посыпаться сплетни.

Лучше просыпаться без будильника — в противном случае могут начаться депрессии и необоснованная тревога.

Запрещено есть картошку или репу — это приведет к болезням.

Жарить семечки тоже не рекомендуется — это грозит большим скандалом или конфликтом.

Свататься не стоит — удача будет не на вашей стороне. Тем более день не подходит для свадеб.

Нельзя брать в долг и давать денег взаймы — начнется полоса невезения.

В этот день не следует развлекаться — иначе возможны неудачи в будущем.