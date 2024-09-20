Не делайте так в Луков день, 20 сентября, иначе потеряете все деньги и лишитесь удачи навсегда

Фото: freepik.com

20 сентября православные чтят память Луки Глубокореченского.

В народном календаре 20 сентября получил названия Лукова дня. Teleprogramma.org рассказывает, что нельзя делать в этот день и на какие приметы следует обратить особое внимание.

Традиции Лукова дня

20 сентября начинают провожать бабье лето. На огородах заканчивается уборка лука.

Судя по названию, в этот день готовили много блюд из лука. Их фаршировали мясом, запекали или варили. Считалось, что чем больше лука съешь — тем больше здоровья накопишь на следующий год. Также этот овощ использовали для приготовления лекарств.

Кроме того, 20 сентября следует заняться домашними делами. Уборка принесет удачу.

Вечером встречали гостей или отправлялись на гулянья.

Нельзя заводить будильник, потому что его звонок может принести страхи в жизнь. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 20 сентября

Запрещено сжигать луковую шелуху, иначе весь урожай сгниет.

Родители не должны дарить в этот день своим детям кукол и пупсов — такая игрушка может сделать ребенка в будущем не способным к продолжению рода.

Нельзя вспоминать покойных — могут начаться проблемы со здоровьем или наступит период бедности.

Запрещено хвастаться отменным здоровьем, достатком да и любыми другими радостями — можно сглазить себя и вмиг всего лишиться.

Не рекомендуется считать свои деньги, проверять запасы еды и одежды — все это может утечь сквозь пальцы.

Женщины не должны заходить в дом последними, их нужно пропустить вперед. Иначе в дом придут хвори и болезни.

Не стоит брать что-то у незнакомцев — в ваш адрес могут посыпаться сплетни.

Лучше просыпаться без будильника — в противном случае могут начаться депрессии и необоснованная тревога.

Запрещено есть картошку или репу — это приведет к болезням.

Жарить семечки тоже не рекомендуется — это грозит большим скандалом или конфликтом.

Свататься не стоит — удача будет не на вашей стороне. Тем более день не подходит для свадеб.

Нельзя брать в долг и давать денег взаймы — начнется полоса невезения.

В этот день не следует развлекаться — иначе возможны неудачи в будущем.

По шишкам можно было предсказать погоду на всю зиму. Фото: freepik.com

Народные приметы на 20 сентября

Если птицы летают низко — зима будет холодной, а если высоко — теплой.

Белые облака могут предвещать ненастье.

Облака, окрашенные в темные тона, обещают скорый дождь.

Если шишки на ели расположены низко, то скоро придут морозы, но если высоко — почти вся зима будет теплой.

Именинники

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

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