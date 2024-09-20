Не делайте так в Луков день, 20 сентября, иначе потеряете все деньги и лишитесь удачи навсегда

В народном календаре 20 сентября получил названия Лукова дня. Teleprogramma.org рассказывает, что нельзя делать в этот день и на какие приметы следует обратить особое внимание.
Традиции Лукова дня
20 сентября начинают провожать бабье лето. На огородах заканчивается
Судя по названию, в этот день готовили много блюд из лука. Их
Кроме того, 20 сентября следует
Вечером встречали гостей или отправлялись на гулянья.
Нельзя заводить будильник, потому что его звонок может принести страхи в жизнь. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 20 сентября
Запрещено сжигать луковую шелуху, иначе весь урожай сгниет.
Родители не должны дарить в этот день своим детям кукол и пупсов — такая игрушка может сделать ребенка в будущем не способным к продолжению рода.
Нельзя вспоминать покойных — могут начаться проблемы со здоровьем или наступит период бедности.
Запрещено хвастаться отменным здоровьем, достатком да и любыми другими радостями — можно сглазить себя и вмиг всего лишиться.
Не рекомендуется считать свои деньги, проверять запасы еды и одежды — все это может утечь сквозь пальцы.
Женщины не должны заходить в дом последними, их нужно пропустить вперед. Иначе в дом придут хвори и болезни.
Не стоит брать что-то у незнакомцев — в ваш адрес могут посыпаться сплетни.
Лучше просыпаться без будильника — в противном случае могут начаться депрессии и необоснованная тревога.
Запрещено есть картошку или репу — это приведет к болезням.
Жарить семечки тоже не рекомендуется — это грозит большим скандалом или конфликтом.
Свататься не стоит — удача будет не на вашей стороне. Тем более день не подходит для свадеб.
Нельзя брать в долг и давать денег взаймы — начнется полоса невезения.
В этот день не следует развлекаться — иначе возможны неудачи в будущем.
По шишкам можно было предсказать погоду на всю зиму. Фото: freepik.com
Народные приметы на 20 сентября
Если птицы летают низко — зима будет холодной, а если высоко — теплой.
Белые облака могут предвещать ненастье.
Облака, окрашенные в темные тона, обещают скорый дождь.
Если шишки на ели расположены низко, то скоро придут морозы, но если высоко — почти вся зима будет теплой.
Именинники
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.
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