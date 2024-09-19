Как не лишиться рассудка в Михайлов день: приметы и поверья на 19 сентября

19 сентября в народном календаре носит название Михайлов день, потому что именно в эту дату православные христиане чтят память архангела Михаила. Наши предки старались посвятить этот день молитве, потому что работать было запрещено. В какие еще приметы верили на Руси, рассказывает Teleprogramma.org.

Михайлов день: традиции

Утро у наших предков начиналось с посещения храма. Архангелу Михаилу молились о здравии родных, а после этого ставили самую большую свечу. После службы, выйдя из церкви, загадывали желание — считалось, что оно обязательно сбудется.

Дома, как правило, устраивали застолья, на которое приглашали родных, друзей и соседей.

Также было принято в этот день разбирать семейные проблемы. Раньше в деревнях вердикт выносил старейшина. Рассматривались обычно конфликты, измены, разводы. Семья должна была простить друг другу все обиды.

В наше время тоже неплохо в Михайлов день сесть и поговорить о накопившихся обидах. Следует разобраться в том, что мешает жить, и дать отношениям новый шанс. Это отличный день примириться с теми, с кем в ссоре.

День нужно провести в хорошем настроении — тогда весь год сложится удачно.