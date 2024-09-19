Как не лишиться рассудка в Михайлов день: приметы и поверья на 19 сентября

19 сентября в народном календаре носит название Михайлов день, потому что именно в эту дату православные христиане чтят память архангела Михаила. Наши предки старались посвятить этот день молитве, потому что работать было запрещено. В какие еще приметы верили на Руси, рассказывает Teleprogramma.org.
Михайлов день: традиции
Утро у наших предков начиналось с посещения храма. Архангелу Михаилу молились о здравии родных, а после этого ставили самую большую свечу. После службы, выйдя из церкви, загадывали желание — считалось, что оно обязательно сбудется.
Дома, как правило, устраивали застолья, на которое приглашали родных, друзей и соседей.
Также было принято в этот день разбирать семейные проблемы. Раньше в деревнях вердикт выносил старейшина. Рассматривались обычно конфликты, измены, разводы. Семья должна была простить друг другу все обиды.
В наше время тоже неплохо в Михайлов день сесть и поговорить о накопившихся обидах. Следует разобраться в том, что мешает жить, и дать отношениям новый шанс. Это отличный день примириться с теми, с кем в ссоре.
День нужно провести в хорошем настроении — тогда весь год сложится удачно.
Хорошо собираться за семейным столом. Фото: freepik.com
Запреты на 19 сентября
Когда устраивали застолье, старались избегать на столе хлеба и другой выпечки. Запрещалось также печь эти блюда — это может навлечь неприятности.
Нельзя мыть голову 19 сентября — наши предки верили, что так можно потерять ум и память, а то и вовсе лишиться рассудка. Когда купали младенцев, старались, чтобы вода не попадала им на голову.
Нельзя никому отказывать в помощи — в скором будущем вам может понадобиться помощь.
Запрещено заниматься тяжелой работой. Запрет не касается работы по найму и той службы, которая приносит пользу людям.
Нельзя отлучаться далеко от дома — иначе начнутся неприятности. Не стоит также отправляться в командировку или путешествия — дорога может быть опасной.
Если урожай еще не до конца собран — лучше отложить это занятие на один день. Сегодня строго запрещено собирать овощи. Также не стоит заниматься сбором черники — это может принести болезни, в том числе слепоту.
Мыть голову 19 сентября запрещено. Фото: freepik.com
Народные приметы
Утром стелется туман — потеплеет.
С утра на деревьях заметили иней — готовьтесь к снежной зиме.
Облака имеют синей оттенок ближе к вечеру — погода переменится.
На березе сверху пожелтели листья — весна будет ранее, а если снизу — то поздней.
В лесу много грибов — зимой будет много снега.
19 сентября тепло — холода придут еще не скоро.
Воробьи прыгают по веткам — скоро похолодает.
Погода не удалась — осень будет холодной.
Именинники 19 сентября
Андрей, Архип, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Макар, Михаил, Фекла.
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