Испечешь пирог – потеряешь все деньги: народные приметы на 6 сентября, в день Евтихия Тихого

Фото: freepik.com

6 сентября наши предки старались сидеть дома.

6 сентября в народе отмечают праздник под названием Евтихий Тихий.

По наблюдениям наших предков в этот день была тихая погода, поэтому праздник носит такое название. Считалось, что люди должны вести себя также тихо.

Подробнее о том, что можно и нельзя делать 6 сентября в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать в праздник Евтихия

Самым распространенным занятием, которым занимались на Руси 6 сентября, было собирание грибов. Сейчас можно поступить также или провести день в тишине, посмотреть интересный фильм, послушать спокойную музыку.

Если надеть одежду из льна, можно добиться успеха в делах.

Любые встречи пройдут благополучно.

Женщинам можно заняться рукоделием, встречаться с подругами для неторопливых бесед.

В общем, весь день должен пройти в спокойной и умиротворенной обстановке.

День нужно провести в тишине и покое. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 6 сентября

Запрещено брать в руки острые предметы, а также осторожно обращаться с огнем. Если уколоться или порезаться, то в делах начнутся сложности и появятся неожиданные проблемы.

Нельзя конфликтовать, ссориться, громко кричать и устраивать скандал – в жизни появятся большие трудности, которые нелегко будет преодолеть.

Принимать подарки от незнакомых людей не стоит – они могут принести в жизнь несчастье.

Не желательно идти против ветра или просто стоять на ветру – он может унести все удачи.

Чтобы не пустить в дом несчастье, нельзя смотреть на восход солнца.

Запрещено ходить в лес – можно повстречать нечистую силу.

Нельзя много говорить впустую – болтунов может наказать покровитель дня.

Не стоит заниматься приготовлением выпечки — это принесет финансовые проблемы.

Не желательно завидовать, обсуждать кого-то и сплетничать.

На зарю смотреть запрещено – настигнет страшная болезнь.

Нельзя брать в руки острые предметы 6 сентября. Фото: freepik.com

Народные приметы на 6 сентября

Дождь в этот день сулит сухую осень и хороший урожай в следующем году.

Ясная ночь предвещает хорошую погоду днем.

Солнце скрылось за тучами – скоро похолодает.

Если в лесу увидели огонек, лучше уйти, иначе можно заблудиться.

Много брусники говорит о том, что пора заканчивать жатву.

Именинники

Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.

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