Испечешь пирог – потеряешь все деньги: народные приметы на 6 сентября, в день Евтихия Тихого

6 сентября в народе отмечают праздник под названием Евтихий Тихий.

По наблюдениям наших предков в этот день была тихая погода, поэтому праздник носит такое название. Считалось, что люди должны вести себя также тихо.

Подробнее о том, что можно и нельзя делать 6 сентября в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать в праздник Евтихия

Самым распространенным занятием, которым занимались на Руси 6 сентября, было собирание грибов . Сейчас можно поступить также или провести день в тишине, посмотреть интересный фильм, послушать спокойную музыку.

Если надеть одежду из льна, можно добиться успеха в делах.

Любые встречи пройдут благополучно.

Женщинам можно заняться рукоделием, встречаться с подругами для неторопливых бесед.

В общем, весь день должен пройти в спокойной и умиротворенной обстановке.