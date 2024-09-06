Испечешь пирог – потеряешь все деньги: народные приметы на 6 сентября, в день Евтихия Тихого

6 сентября в народе отмечают праздник под названием Евтихий Тихий.
По наблюдениям наших предков в этот день была тихая погода, поэтому праздник носит такое название. Считалось, что люди должны вести себя также тихо.
Подробнее о том, что можно и нельзя делать 6 сентября в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать в праздник Евтихия
Самым распространенным занятием, которым занимались на Руси 6 сентября, было
Если надеть одежду из льна, можно добиться успеха в делах.
Любые встречи пройдут благополучно.
Женщинам можно заняться рукоделием, встречаться с подругами для неторопливых бесед.
В общем, весь день должен пройти в спокойной и умиротворенной обстановке.
День нужно провести в тишине и покое. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 6 сентября
Запрещено брать в руки острые предметы, а также осторожно обращаться с огнем. Если уколоться или порезаться, то в делах начнутся сложности и появятся неожиданные проблемы.
Нельзя конфликтовать, ссориться, громко кричать и устраивать скандал – в жизни появятся большие трудности, которые нелегко будет преодолеть.
Принимать подарки от незнакомых людей не стоит – они могут принести в жизнь несчастье.
Не желательно идти против ветра или просто стоять на ветру – он может унести все удачи.
Чтобы не пустить в дом несчастье, нельзя смотреть на восход солнца.
Запрещено ходить в лес – можно повстречать нечистую силу.
Нельзя много говорить впустую – болтунов может наказать покровитель дня.
Не стоит заниматься
Не желательно завидовать, обсуждать кого-то и сплетничать.
На зарю смотреть запрещено – настигнет страшная болезнь.
Нельзя брать в руки острые предметы 6 сентября. Фото: freepik.com
Народные приметы на 6 сентября
Дождь в этот день сулит сухую осень и хороший урожай в следующем году.
Ясная ночь предвещает хорошую погоду днем.
Солнце скрылось за тучами – скоро похолодает.
Если в лесу увидели огонек, лучше уйти, иначе можно заблудиться.
Много
Именинники
Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.
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