Обычные домашние дела могут лишить всех денег: что запрещено делать 5 сентября, в День Луппа Брусничника

На Руси день 5 сентября носил название Луппа Брусничника. О том, чем занимались люди из прошлого, чего опасались и какие традиции соблюдали, в материале Teleprogramma.org.
Традиции дня
Луппов день считали очень благоприятным для свадеб и для признания в своих чувствах. Наши предки верили, что брак, заключенный в этот день, будет самым крепким.
Крестьяне занимались обычными делами. Но новые дела старались не начинать.
Фото: freepik.com
Что нельзя делать 5 сентября
В день Луппа нельзя менять место работы. Резкие перемены в жизни не принесут ничего хорошего, а новое место работы найти будет нелегко.
Запрещено
Не рекомендуется сплетничать и обсуждать других людей. Также нельзя делиться чужими секретами — это чревато неприятностями.
Нельзя начинать новые дела — они не принесут желаемого результата и могут не завершиться.
Строго наказывается лень. Чем активнее трудиться в этот день, тем больше радостей подарит судьба.
Нельзя одалживать кому-то крупную сумму — отношения с человеком, занявшим деньги, могут испортиться навсегда.
Спать до обеда не стоит — так все счастье можно проспать.
Нежелательно посещать парикмахера и делать
Лучше не покупать украшения в этот день — они принесут неудачу.
Кроме денег не стоит также одалживать вещи — иначе с вещами к другому уйдет удача.
Нельзя жаловаться в этот день — так судьба подкинет еще больше испытаний.
Не стоит делать комплименты — от этого человека может отвернуться удача.
Запрещено вязать или вышивать — начнутся головные боли, которые продержаться долгое время.
Много говорить нежелательно, лучше больше делать — так можно избежать многих проблем в отношениях с людьми.
Нельзя хвастаться богатством — оно может уйти из рук.
Фото: freepik.com
Народные приметы
Журавли начали улетать в теплые края — зима придет рано.
Если птицы летят низко — зимние месяцы порадуют теплом.
Пернатые двигаются быстро и молча — скоро наступит ненастье.
Вечером появился туман — погода улучшится.
Утром начались заморозки — зима наступит раньше времени.
Именинники
Николай, Федор, Павел, Иван.
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