Обычные домашние дела могут лишить всех денег: что запрещено делать 5 сентября, в День Луппа Брусничника

Что нельзя делать 5 сентября

В день Луппа нельзя менять место работы. Резкие перемены в жизни не принесут ничего хорошего, а новое место работы найти будет нелегко.

Запрещено подметать пол . Вместе с сором из избы можно вымести достаток и благополучие. В современной интерпретации это также касается и пылесоса.

Не рекомендуется сплетничать и обсуждать других людей. Также нельзя делиться чужими секретами — это чревато неприятностями.

Нельзя начинать новые дела — они не принесут желаемого результата и могут не завершиться.

Строго наказывается лень. Чем активнее трудиться в этот день, тем больше радостей подарит судьба.

Нельзя одалживать кому-то крупную сумму — отношения с человеком, занявшим деньги, могут испортиться навсегда.

Спать до обеда не стоит — так все счастье можно проспать.

Нежелательно посещать парикмахера и делать маникюр — так можно изменить линию судьбы.

Лучше не покупать украшения в этот день — они принесут неудачу.

Кроме денег не стоит также одалживать вещи — иначе с вещами к другому уйдет удача.

Нельзя жаловаться в этот день — так судьба подкинет еще больше испытаний.

Не стоит делать комплименты — от этого человека может отвернуться удача.

Запрещено вязать или вышивать — начнутся головные боли, которые продержаться долгое время.

Много говорить нежелательно, лучше больше делать — так можно избежать многих проблем в отношениях с людьми.

Нельзя хвастаться богатством — оно может уйти из рук.