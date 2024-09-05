Обычные домашние дела могут лишить всех денег: что запрещено делать 5 сентября, в День Луппа Брусничника

Фото: freepik.com

5 сентября православные верующие вспоминают святого Лупа-целителя, который обладал даром исцелять даже смертельно больных людей. 

На Руси день 5 сентября носил название Луппа Брусничника. О том, чем занимались люди из прошлого, чего опасались и какие традиции соблюдали, в материале Teleprogramma.org.

Традиции дня

Брусника была очень популярна у наших предков. Из этой ягоды делали морсы, их добавляли в выпечку, соком брусники лечили кашель и избавлялись от боли в кишечнике. Однако мужчины в сборе ягод не участвовали, этим занимались исключительно женщины.

Луппов день считали очень благоприятным для свадеб и для признания в своих чувствах. Наши предки верили, что брак, заключенный в этот день, будет самым крепким.

Крестьяне занимались обычными делами. Но новые дела старались не начинать.

Фото: freepik.com

Что нельзя делать 5 сентября

В день Луппа нельзя менять место работы. Резкие перемены в жизни не принесут ничего хорошего, а новое место работы найти будет нелегко.

Запрещено подметать пол. Вместе с сором из избы можно вымести достаток и благополучие. В современной интерпретации это также касается и пылесоса.

Не рекомендуется сплетничать и обсуждать других людей. Также нельзя делиться чужими секретами — это чревато неприятностями.

Нельзя начинать новые дела — они не принесут желаемого результата и могут не завершиться.

Строго наказывается лень. Чем активнее трудиться в этот день, тем больше радостей подарит судьба.

Нельзя одалживать кому-то крупную сумму — отношения с человеком, занявшим деньги, могут испортиться навсегда.

Спать до обеда не стоит — так все счастье можно проспать.

Нежелательно посещать парикмахера и делать маникюр — так можно изменить линию судьбы.

Лучше не покупать украшения в этот день — они принесут неудачу.

Кроме денег не стоит также одалживать вещи — иначе с вещами к другому уйдет удача.

Нельзя жаловаться в этот день — так судьба подкинет еще больше испытаний.

Не стоит делать комплименты — от этого человека может отвернуться удача.

Запрещено вязать или вышивать — начнутся головные боли, которые продержаться долгое время.

Много говорить нежелательно, лучше больше делать — так можно избежать многих проблем в отношениях с людьми.

Нельзя хвастаться богатством — оно может уйти из рук.

Фото: freepik.com

Народные приметы

Журавли начали улетать в теплые края — зима придет рано.

Если птицы летят низко — зимние месяцы порадуют теплом.

Пернатые двигаются быстро и молча — скоро наступит ненастье.

Вечером появился туман — погода улучшится.

Утром начались заморозки — зима наступит раньше времени.

Именинники

Николай, Федор, Павел, Иван.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также