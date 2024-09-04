Почему нельзя есть до заката и как не остаться без денег 4 сентября, в день Агафона Огуменника

4 сентября занял свое почетное место в народном календаре. Он носит название Агафон Огуменник. На Руси соблюдали множество запретов в этот день. например, нельзя было одалживать деньги. Расскажем подробнее в материале Teleprogramma.org.
Что нужно делать 4 сентября
Раньше считалось, что в день Агафона по селам бродит дух леса, который проказничает в амбарах. Он может раскидать сено, развязать снопы. Поэтому мужчины заранее старались позаботиться об этом. Они выворачивали тулупы на изнанку, повязывали голову полотенцем и шли к амбарам. Там они чертили круг, за который нельзя выходить и охраняли сено в сараях. Эти сараи называли гумно, вот откуда появилось название «Агафон Огуменник».
В Агафонов день важно совершить как можно больше добрых дел. Наши предки верили, что все вернется в трехкратном размере.
Чтобы фортуна благоволила, нужно хорошо трудиться 4 сентября.
Для домовых и дворовых оставляли угощение. Женщины
4 сентября нельзя дарить и принимать подарки. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 4 сентября
Запрещено в этот день ходить в лес – можно разозлить лешего, который примется вредить.
Нельзя дарить и принимать подарки, даже именинникам – начнутся неприятности в жизни.
Не стоит уезжать далеко от дома – все путешествия могут завершиться неудачей.
Не желательно жаловаться на проблемы и неудачи – их станет еще больше.
Лучше
Женщинам и девушкам нельзя было есть до заката солнца – так они могли лишиться красоты и обаяния.
Запрещено грешить и устраивать шумные праздники – в этот день грехи караются особенно строго.
По погоде этого дня определяли погоду всей осени. Фото: freepik.com
Народные приметы
Теплый день предвещает такую же осень.
Погода выдалась сырой и холодной – зима наступит рано и не порадует погодой.
Если в лесу нет грибов, но много орехов – зима будет снежной, но морозной.
Если паутина летает высоко – зимние месяцы станут студеными.
Именинники
Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.
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