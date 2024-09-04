Почему нельзя есть до заката и как не остаться без денег 4 сентября, в день Агафона Огуменника

4 сентября занял свое почетное место в народном календаре. Он носит название Агафон Огуменник. На Руси соблюдали множество запретов в этот день. например, нельзя было одалживать деньги. Расскажем подробнее в материале Teleprogramma.org.

Что нужно делать 4 сентября

Раньше считалось, что в день Агафона по селам бродит дух леса, который проказничает в амбарах. Он может раскидать сено, развязать снопы. Поэтому мужчины заранее старались позаботиться об этом. Они выворачивали тулупы на изнанку, повязывали голову полотенцем и шли к амбарам. Там они чертили круг, за который нельзя выходить и охраняли сено в сараях. Эти сараи называли гумно, вот откуда появилось название «Агафон Огуменник».

В Агафонов день важно совершить как можно больше добрых дел. Наши предки верили, что все вернется в трехкратном размере.

Чтобы фортуна благоволила, нужно хорошо трудиться 4 сентября.