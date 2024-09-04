Почему нельзя есть до заката и как не остаться без денег 4 сентября, в день Агафона Огуменника

Фото: freepik.com

4 сентября православные христиане чтят память мученика Агафоника Никодимийского.

4 сентября занял свое почетное место в народном календаре. Он носит название Агафон Огуменник. На Руси соблюдали множество запретов в этот день. например, нельзя было одалживать деньги. Расскажем подробнее в материале Teleprogramma.org.

Что нужно делать 4 сентября

Раньше считалось, что в день Агафона по селам бродит дух леса, который проказничает в амбарах. Он может раскидать сено, развязать снопы. Поэтому мужчины заранее старались позаботиться об этом. Они выворачивали тулупы на изнанку, повязывали голову полотенцем и шли к амбарам. Там они чертили круг, за который нельзя выходить и охраняли сено в сараях. Эти сараи называли гумно, вот откуда появилось название «Агафон Огуменник».

В Агафонов день важно совершить как можно больше добрых дел. Наши предки верили, что все вернется в трехкратном размере.

Чтобы фортуна благоволила, нужно хорошо трудиться 4 сентября.

Для домовых и дворовых оставляли угощение. Женщины пекли пироги и клали их в бане, на чердаке или за печкой, чтобы духи приняли их и не вредили хозяевам.

4 сентября нельзя дарить и принимать подарки. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 4 сентября

Запрещено в этот день ходить в лес – можно разозлить лешего, который примется вредить.

Нельзя дарить и принимать подарки, даже именинникам – начнутся неприятности в жизни.

Не стоит уезжать далеко от дома – все путешествия могут завершиться неудачей.

Не желательно жаловаться на проблемы и неудачи – их станет еще больше.

Лучше не давать деньги в долг – вернуть их вряд ли сможете. Если и решили одолжить, то будьте готовы расстаться с ними навсегда.

Женщинам и девушкам нельзя было есть до заката солнца – так они могли лишиться красоты и обаяния.

Запрещено грешить и устраивать шумные праздники – в этот день грехи караются особенно строго.

По погоде этого дня определяли погоду всей осени. Фото: freepik.com

Народные приметы

Теплый день предвещает такую же осень.

Погода выдалась сырой и холодной – зима наступит рано и не порадует погодой.

Если в лесу нет грибов, но много орехов – зима будет снежной, но морозной.

Если паутина летает высоко – зимние месяцы станут студеными.

Именинники

Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

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