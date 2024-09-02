Начните утро 2 сентября с этого и будете купаться в деньгах: традиции и приметы Самойлова дня

Фото: freepik.com

2 сентября православные христиане чтят память библейского пророка Самуила.

На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола, поэтому в Самойлов день особенно почитали мужчин. Близкие обычно дарили главе семейства подарки и праздновали событие, словно второй день рождения.

О других народных традициях и запретах рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 2 сентября

Чтобы привлечь деньги в дом, необходимо начать утро с обыденного ритуала. Нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

Очень хороший день для планирования и загадывания желаний – все должно получиться, как задумано.

За все дела нужно браться с добрым сердцем, тогда удача будет сопровождать на протяжении всего пути.

Можно заниматься сельскохозяйственными работами, заниматься сбором урожая или отправиться в лес за грибами – любое занятие сегодня пойдет во благо.

Привлечь богатство поможет деревянный гребень. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 2 сентября

Супругам нельзя ссорить и ругаться, забудьте о ревности и оставьте выяснение отношений на другой день. Если обидеться друг на друга именно сегодня, то дело может дойти даже до развода.

Стрижка волос и ногтей может принести несчастье, поэтому визит в салон красоты лучше перенести.

Не рекомендуется заводить новые знакомства сегодня, такой человек может принести беду в будущем. Но это не относиться к знакомствам личного характера.

Запрещено заниматься магией и делать привороты.

Мужчинам нельзя оставаться в одиночестве.

Не стоит надевать старые или грязные вещи – это ни к чему хорошему не приведет.

Чтобы не привлечь воров в дом, не нужно строить забор или заниматься его ремонтом в Самойлов день.

Не оставляйте маленьких детей без присмотра – может случиться несчастье.

Запрещено плохо отзываться о мужчинах, распускать про них слухи и обманывать их – могут начаться большие проблемы.

Не желательно встречаться с тещей или свекровью, особенно случайно – это может привести к длительной ссоре с ними.

Под запретом любая магия 2 сентября. Фото: freepik.com

Народные приметы на 2 сентября

Если вокруг луны образовался красный круг – следующий день будет ветреным.

Хороший урожай рябины предвещает дождливую осень.

Грачи шумят в небе, извещая о своем перелете – скоро похолодает.

Услышали гром, значит зима окажется мягкой и теплой.

Много мышей в поле – зимние месяцы будут морозными.

На верхушке березы появились первые желтые листья – весна придет раньше обычного.

Туман на закате – скоро начнется дождь.

Облака плывут слишком низко – будет ненастье.

Именинники

Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.

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