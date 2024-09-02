Начните утро 2 сентября с этого и будете купаться в деньгах: традиции и приметы Самойлова дня

На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола, поэтому в Самойлов день особенно почитали мужчин. Близкие обычно дарили главе семейства подарки и праздновали событие, словно второй день рождения.

О других народных традициях и запретах рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 2 сентября

Чтобы привлечь деньги в дом, необходимо начать утро с обыденного ритуала. Нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

Очень хороший день для планирования и загадывания желаний – все должно получиться, как задумано.

За все дела нужно браться с добрым сердцем, тогда удача будет сопровождать на протяжении всего пути.