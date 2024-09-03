Как не остаться без денег и почему лучше избегать встречи с кареглазыми в День Фаддея, 3 сентября

Сегодня не просто 3 сентября, когда Михаил Шуфутинский перевернул календарь, в народном календаре этот день носит название Фаддей проповедник или Фаддеев день. Наши предки соблюдали определенные запреты, о которых Teleprogramma.org рассказывает в этом материале.
Что можно делать 3 сентября 2024
Второе название праздника говорит нам о том, что в день Василисы Льняницы начинали убирать лен. Чтобы удача сопутствовала везде и всегда, в карман клали сушенный стебель этого растения.
Завершали сбор яблок, занимались заготовками из этих плодов.
Занимались огородными работами. Готовили землю к зиме, убирали инвентарь. Чтобы весной уже начать срывать с грядки свежую зелень, сеяли ее осенью, например, щавель.
В давние времена этот день крестьяне использовали для уборки льна, отсюда и другое название даты – Василиса Льняница. Пока на улице было тепло, наши предки старались завершить сельскохозяйственные работы, нельзя было допустить, чтобы урожай пропал. В преддверии холодов они запасали продукты, опасаясь голода.
День хорошо для того, чтобы отправиться в путешествие. Любая командировка пройдет гладко. Но лучше уехать из дома после обеда, тогда точно никаких опасений ждать не стоит.
Свободным девушкам не стоит покидать дом. 3 сентября им полагалось смотреть на улицу из окна. Тогда она сможет увидеть парня своей мечты и вскоре выйдет замуж.
Отличное время, чтобы начать строить планы на будущее. Можно менять работу или переезжать. Но главное принимать решения самостоятельно, не опираясь на мнение окружающих.
3 сентября пора собирать яблоки. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 3 сентября 2024
Сегодня не стоит слушать чужие советы. Это может привести к крупным неприятностям.
Не нужно ходить в гости, а также нельзя никого звать к себе – это может привести к раздору в семье.
Если покупать что-то спонтанно, можно остаться без денег. Лучше сегодня избегать крупных трат.
Нельзя поднимать с земли ценные вещи или деньги – так вы привлечете к себе несчастье.
Нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать окружающим о своих неприятностях – так можно притянуть в жизнь еще больше неприятностей.
Мужу и жене не стоит вспоминать былые обиды. Не стоит выяснять отношения и ссориться – иначе избежать крупной ссоры не получится.
Если отправиться на прогулку в темной одежде – в жизни начнется темная полоса.
Нельзя сегодня смотреть в глаза кареглазым людям – они могут ненароком сглазить вас.
Супругам не стоит ссориться 3 сентября. Фото: freepik.com
Приметы погоды на 3 сентября 2024
Солнечный день – еще целый месяц будет тепло.
Ветер дует с севера – погода резко испортится, с юга – будет тепло, с запада – принесет дожди.
На дубах полно желудей – перед Рождеством выпадет большое количество снега.
Деревья желтеют сверху – осенью будет холодно, если снизу – «золотая пора» порадует теплыми и солнечными днями.
Много рябины свидетельствуют о ненастной осени.
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