Как не остаться без денег и почему лучше избегать встречи с кареглазыми в День Фаддея, 3 сентября

Сегодня не просто 3 сентября, когда Михаил Шуфутинский перевернул календарь, в народном календаре этот день носит название Фаддей проповедник или Фаддеев день. Наши предки соблюдали определенные запреты, о которых Teleprogramma.org рассказывает в этом материале.

Что можно делать 3 сентября 2024

Второе название праздника говорит нам о том, что в день Василисы Льняницы начинали убирать лен. Чтобы удача сопутствовала везде и всегда, в карман клали сушенный стебель этого растения.

Завершали сбор яблок, занимались заготовками из этих плодов.

Занимались огородными работами. Готовили землю к зиме, убирали инвентарь. Чтобы весной уже начать срывать с грядки свежую зелень, сеяли ее осенью, например, щавель.

В давние времена этот день крестьяне использовали для уборки льна, отсюда и другое название даты – Василиса Льняница. Пока на улице было тепло, наши предки старались завершить сельскохозяйственные работы, нельзя было допустить, чтобы урожай пропал. В преддверии холодов они запасали продукты, опасаясь голода.

День хорошо для того, чтобы отправиться в путешествие. Любая командировка пройдет гладко. Но лучше уехать из дома после обеда, тогда точно никаких опасений ждать не стоит.

Свободным девушкам не стоит покидать дом. 3 сентября им полагалось смотреть на улицу из окна. Тогда она сможет увидеть парня своей мечты и вскоре выйдет замуж.

Отличное время, чтобы начать строить планы на будущее. Можно менять работу или переезжать. Но главное принимать решения самостоятельно, не опираясь на мнение окружающих.