Эта случайность может сделать богатым любого человека в Ореховый Спас, 29 августа

Фото: freepik.com

29 августа верующие празднуют Третий Спас.

Окончен Успенский пост, посреди которого православные христиане успели отметить два Спаса – Яблочный и Медовый. настало время Орехового.

Teleprogramma.org рассказывает про народные приметы, на которые стоит обратить внимание 29 августа 2024 года

Традиции и обычаи Орехового Спаса

В народе Ореховый Спас называют также Третьим, Хлебным или Холщовым. Его отмечают 29 августа.

Спасами у христиан называют праздники, посвященные Иисусу Христу. В этот день принято заниматься посевными работами озимых и завершать сбор орехов.

В Спас принято печь пироги и хлеб. После этого шли в храм, где освещали выпечку. Кусочек обязательно оставляли за иконой на год, чтобы уберечь семью от голода.

29 августа нужно купить полотняное или холщовое изделие, таким полотенцем, например, потом можно было лечиться.

Вечером хорошо было бы устроить праздничный ужин. Нужно было затопить баню и обязательно париться вениками из орешника. Так можно защитить себя от сглаза.

На Руси принято было чистить колодцы и освящать воду. В этот день вода из подземных источников считается целебной.

Путешествие, начавшееся в этот день принесет счастье.

На Ореховый Спас принято печь хлеб. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в Ореховый Спас

В праздник нельзя думать о плохом и ругаться с близкими – все вернется бумерангом.

Нельзя плохо обращаться с хлебом, бросать его на землю. Считается, что если даже наступить на крошку – ожидают несчастья. Остатки хлеба лучше отдать домашним животным, но только не выбрасывать.

Как и в любой другой церковный праздник не стоит устраивать гуляния и употреблять алкоголь.

Не рекомендуется заниматься тяжелой работой по дому, но и лениться тоже нельзя.

Запрещено также переедать – несмотря на то, что Успенский пост позади, нужно знать меру во всем.

Нельзя отказывать в помощи бедным, обязательно подайте милостыню в этот день.

Не стоит пользоваться чужим полотенцем – все болезни можно перетянуть на себя.

Нельзя отказывать просящим в Ореховый Спас. Фото: freepik.com

Народные приметы

Богатый урожай орехов сулит богатый урожай пшеницы в следующем году.

Если нашли червивый орех – грядет несчастье.

Если случайно пролили на себя воду – деньги потекут рекой.

Если первый сорванный в этот день орех окажется спелым и вкусным – к радостям и успехам, если зеленым – скоро появятся важные вести, если гнилым – ждет беда, пустым – мелкие неприятности.

Дождь на Ореховый Спас предрекает теплую осень.

Журавли улетают на юг – уже на Покров начнутся морозы.

Теплый день обещает раннее бабье лето.

Именинники

Александр, Анна, Герасим, Степан и Яков.

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