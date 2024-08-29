Эта случайность может сделать богатым любого человека в Ореховый Спас, 29 августа

Окончен Успенский пост, посреди которого православные христиане успели отметить два Спаса – Яблочный и Медовый. настало время Орехового.
Teleprogramma.org рассказывает про народные приметы, на которые стоит обратить внимание 29 августа 2024 года
Традиции и обычаи Орехового Спаса
В народе
Спасами у христиан называют праздники, посвященные Иисусу Христу. В этот день принято заниматься посевными работами озимых и завершать сбор орехов.
В Спас принято
29 августа нужно купить полотняное или холщовое изделие, таким полотенцем, например, потом можно было лечиться.
Вечером хорошо было бы устроить
На Руси принято было чистить колодцы и освящать воду. В этот день вода из подземных источников считается целебной.
Путешествие, начавшееся в этот день принесет счастье.
На Ореховый Спас принято печь хлеб. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в Ореховый Спас
В праздник нельзя думать о плохом и ругаться с близкими – все вернется бумерангом.
Нельзя плохо обращаться с хлебом, бросать его на землю. Считается, что если даже наступить на крошку – ожидают несчастья. Остатки хлеба лучше отдать домашним животным, но только не выбрасывать.
Как и в любой другой церковный праздник не стоит устраивать гуляния и употреблять алкоголь.
Не рекомендуется заниматься тяжелой работой по дому, но и лениться тоже нельзя.
Запрещено также переедать – несмотря на то, что Успенский пост позади, нужно знать меру во всем.
Нельзя отказывать в помощи бедным, обязательно подайте милостыню в этот день.
Не стоит пользоваться чужим полотенцем – все болезни можно перетянуть на себя.
Нельзя отказывать просящим в Ореховый Спас. Фото: freepik.com
Народные приметы
Богатый урожай орехов сулит богатый урожай пшеницы в следующем году.
Если нашли червивый орех – грядет несчастье.
Если случайно пролили на себя воду – деньги потекут рекой.
Если первый сорванный в этот день орех окажется спелым и вкусным – к радостям и успехам, если зеленым – скоро появятся важные вести, если гнилым – ждет беда, пустым – мелкие неприятности.
Дождь на Ореховый Спас предрекает теплую осень.
Журавли улетают на юг – уже на Покров начнутся морозы.
Теплый день обещает раннее бабье лето.
Именинники
Александр, Анна, Герасим, Степан и Яков.
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