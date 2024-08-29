Эта случайность может сделать богатым любого человека в Ореховый Спас, 29 августа

Окончен Успенский пост, посреди которого православные христиане успели отметить два Спаса – Яблочный и Медовый. настало время Орехового.

Teleprogramma.org рассказывает про народные приметы, на которые стоит обратить внимание 29 августа 2024 года

Традиции и обычаи Орехового Спаса

В народе Ореховый Спас называют также Третьим, Хлебным или Холщовым. Его отмечают 29 августа.

Спасами у христиан называют праздники, посвященные Иисусу Христу. В этот день принято заниматься посевными работами озимых и завершать сбор орехов.

В Спас принято печь пироги и хлеб. После этого шли в храм, где освещали выпечку. Кусочек обязательно оставляли за иконой на год, чтобы уберечь семью от голода.

29 августа нужно купить полотняное или холщовое изделие, таким полотенцем, например, потом можно было лечиться.

Вечером хорошо было бы устроить праздничный ужин . Нужно было затопить баню и обязательно париться вениками из орешника. Так можно защитить себя от сглаза.

На Руси принято было чистить колодцы и освящать воду. В этот день вода из подземных источников считается целебной.

Путешествие, начавшееся в этот день принесет счастье.

