Что будет если долго смотреть в зеркало 30 августа в день Мирона Ветрогона

В народном календаре предпоследний день лета носит название Мирон Ветрогон или Вдовьи помочи. О приметах, поверьях и запретах этого дня рассказывает Teleprogramma.org.
Что можно делать 30 августа
В этот день принято было сжигать старые вещи. Существовало поверье, что пламя унесет все печали и неудачи и очистит дом от негативной энергии.
Над входом в дом вешали старые лапти, потом заменяли их на ношеную обувь. На Руси верили, что так могут защитить жилище от злых людей и отогнать нечистую силу за ворота.
Мужчины помогали вдовам, одиноким людям, беднякам и сиротам. Если не деньгами, то можно полить огород, наколоть дров, помочь по хозяйству. Наши предки верили, что доброта обязательно вернется в тройном размере.
Полагалось весь день трудиться. Приветствуются любые начинания, особенно в профессиональном плане – это обязательно будет вознаграждено.
В ночь на 30 августа может присниться вещий сон. Если приснился кошмар – в жизни много проблем, которые требуют решения. Если сон о том, что скоро должно произойти – не стоит рассказывать о нем никому, чтобы не сглазили.
30 августа занимались заготовками на зиму. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 30 августа
Не рекомендуется долго смотреть в зеркало. Особенно это касается молодых девушек. Наши предки верили, что в этот день зеркало может забрать красоту и удачу.
Любителям гадания лучше отложить это занятие на другой день. Гадающему ничего не будет, а вот того, кому гадают жду несчастья.
Ни в коем случае нельзя отказывать нуждающимся в помощи – скоро самим придется просить помощи, а помочь будет некому.
Не желательно жениться – молодые долго не проживут вместе, и брак будет несчастливым.
Если в этот день решили заняться заготовками, то ни в коем случае нельзя посещать кладбище – все, что запасли на зиму испортится.
Запрещено заниматься шоппингом и долго примерять одежду – красота и молодость быстро увянут. Особенно не нужно покупать дорогостоящие вещи – траты окажутся напрасными.
Нельзя поднимать что-то на дороге – можно обрести кучу неприятностей.
Не желательно ссориться, обижаться на кого-то и ругаться – Мирон может послать неприятности.
Если долго смотреть в зеркало. можно потерять красоту и молодость. Фото: freepik.com
Народные приметы в Миронов день
Утром на траве иней – следующий год порадует урожаем.
Если погода ясная и теплая – следующая весна придет рано.
Рассвет окрасился в багряные тона – будет сильный ветер.
Именинники
Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
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