Что будет если долго смотреть в зеркало 30 августа в день Мирона Ветрогона

В народном календаре предпоследний день лета носит название Мирон Ветрогон или Вдовьи помочи. О приметах, поверьях и запретах этого дня рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 30 августа

В этот день принято было сжигать старые вещи. Существовало поверье, что пламя унесет все печали и неудачи и очистит дом от негативной энергии.

Над входом в дом вешали старые лапти, потом заменяли их на ношеную обувь. На Руси верили, что так могут защитить жилище от злых людей и отогнать нечистую силу за ворота.

Мужчины помогали вдовам, одиноким людям, беднякам и сиротам. Если не деньгами, то можно полить огород, наколоть дров, помочь по хозяйству. Наши предки верили, что доброта обязательно вернется в тройном размере.

Полагалось весь день трудиться. Приветствуются любые начинания, особенно в профессиональном плане – это обязательно будет вознаграждено.

В ночь на 30 августа может присниться вещий сон. Если приснился кошмар – в жизни много проблем, которые требуют решения. Если сон о том, что скоро должно произойти – не стоит рассказывать о нем никому, чтобы не сглазили.