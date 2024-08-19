Яблочный Спас, 19 августа: что нельзя делать, чтобы не сойти с ума в большой церковный праздник

Яблочный Спас является вторым по счету спасом после
Что можно делать в Яблочный Спас
Яблочный Спас сродни празднику урожая, также он символизирует наступление осени.
Люди приступают к сбору яблок, освещают их в церкви,
Если человек до Яблочного Спаса не съел ни одного яблока, то имеет полное право загадать желание, вкусив его 19 августа.
Существовало и гадание на яблоке. Если оно окажется кислым, то и жизнь будет такой же в этом году. Если сладкое — вас ждет счастье и радость.
Так как праздник приходится на Успенский пост, то следует избегать в этот день скоромной пищи, однако рыба разрешается.
19 августа на Руси строго следили за поступками и старались сделать как можно больше добрых дел, чтобы искупить свои грехи.
Также следовало очистить дом от негативной энергетики. Для этого брали церковную свечу и с молитвой проходили по всему дому.
Мухи предвещали удачу. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в Яблочный Спас
Запрещено
Мочить голову и купаться в бане нельзя — негативные мысли станут навязчивыми и могут довести до сумасшествия.
Кроме того, уже не стоит купаться в открытых водоемах.
Запрещено убивать насекомых. Считалось, что если муха села на руку — это предвещает удачу. Нельзя также выгонять их, пусть улетят, когда им вздумается.
Нельзя устраивать большое и шумное застолье, все-таки еще идет время поста.
Свиньи предсказывали погоду на зиму. Фото: freepik.com
Народные приметы на 19 августа
Погода этого дня предсказывает погоду на Покров (14 октября).
Если в понедельник жарко — зима, напротив, будет очень холодной.
К вечеру стадо коров ведут себя беспокойно — ожидается ненастье.
Свиньи извалялись в грязи больше обычного — это тоже предвещает морозную зиму.
Паук рвет собственную паутину — будет сильный ветер.
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