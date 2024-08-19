Яблочный Спас, 19 августа: что нельзя делать, чтобы не сойти с ума в большой церковный праздник

Яблочный Спас является вторым по счету спасом после Медового . Он отмечается ежегодно 19 августа. В 2024 году праздник выпадает на понедельник. Teleprogramma.org рассказывает, чем занимались в этот день наши далекие предки и чего делать остерегались.

Что можно делать в Яблочный Спас

Яблочный Спас сродни празднику урожая, также он символизирует наступление осени.

Люди приступают к сбору яблок, освещают их в церкви, готовят различные блюда и делают заготовки на зиму.

Если человек до Яблочного Спаса не съел ни одного яблока, то имеет полное право загадать желание, вкусив его 19 августа.

Существовало и гадание на яблоке. Если оно окажется кислым, то и жизнь будет такой же в этом году. Если сладкое — вас ждет счастье и радость.

Так как праздник приходится на Успенский пост, то следует избегать в этот день скоромной пищи, однако рыба разрешается.

19 августа на Руси строго следили за поступками и старались сделать как можно больше добрых дел, чтобы искупить свои грехи.

Также следовало очистить дом от негативной энергетики. Для этого брали церковную свечу и с молитвой проходили по всему дому.