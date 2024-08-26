Что нельзя делать 26 августа, чтобы не остаться одиноким до конца жизни: народные приметы на Тихона Страстного

Фото: freepik.com

26 августа чтят память епископа Воронежского и Задонского, чудотворца, святителя Тихона.

День 26 августа имеет несколько названий в народном календаре. Его называют Тихон Страстной, Тихон Задонский, Тихонов день, Максим Исповедник, Максимов день.

О том, что можно и нельзя делать в эту дату рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 26 августа

Весь день у наших предков проходил в заботах и делах. Лениться было не принято. Крестьяне прибирались в сараях и погребах. Заговаривали от нечистой силы сени, чтобы зимой не появилась гниль, и заготовки, чтобы они хорошо сохранились и избежали воздействия дурного глаза.

Принято было ходить на кладбища, чтобы навести порядок. Также поминали умерших родственников, относили на могилу пироги и яйца.

Чтобы помянуть родных, пекли пироги. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 26 августа

Запрещено работать на земле. В старину считалось, что такой труд не принесет пользы.

Не стоит зацикливаться на плохом и вспоминать прошлые обиды — так они еще долго не покинут сердце и будут портить жизнь.

Если попалось яйцо с двумя желтками, лучше его не есть — можно потерять благополучие.

Нельзя дарить и принимать в дар белое полотенце — это может стать причиной серьезного заболевания.

Чтобы у одиноких людей не появились проблемы в личной жизни, не стоит сегодня спать на двух подушках.

Запрещено напоминать пожилым людям об обидах — в противном случае они до конца своих дней будут переживать по этому поводу.

Не рекомендуется также высаживать фиалки в этот день.

Особенно запрещено ругаться с родными и близкими — конфликт может затянуться и перерасти в большой скандал.

Одиноким нельзя спать на двух подушках. Фото: freepik.com

Народные приметы

Тихий ветер в этот день предвещает сильный в следующие три дня.

Желтые листья на березе — к похолоданию.

Месяц висит «рожками вниз» — скоро грядут холода.

Ливень 26 августа предсказывает много снега зимой.

Жара на Тихона — зима будет морозной.

Прохлада 26 августа — к мягкой и снежной зиме.

Сильный ветер — сентябрь будет полон осадков.

Всю ночь кричит сова — станет прохладнее.

Именинники

Василий, Иван, Алексей, Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также