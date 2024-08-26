Что нельзя делать 26 августа, чтобы не остаться одиноким до конца жизни: народные приметы на Тихона Страстного

День 26 августа имеет несколько названий в народном календаре. Его называют Тихон Страстной, Тихон Задонский, Тихонов день, Максим Исповедник, Максимов день.
О том, что можно и нельзя делать в эту дату рассказывает Teleprogramma.org.
Что можно делать 26 августа
Весь день у наших предков проходил в заботах и делах. Лениться было не принято. Крестьяне прибирались в сараях и погребах. Заговаривали от нечистой силы сени, чтобы зимой не появилась гниль, и заготовки, чтобы они хорошо сохранились и избежали воздействия дурного глаза.
Принято было ходить на кладбища, чтобы навести порядок. Также поминали умерших родственников, относили на могилу
Чтобы помянуть родных, пекли пироги. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 26 августа
Запрещено работать на земле. В старину считалось, что такой труд не принесет пользы.
Не стоит зацикливаться на плохом и вспоминать прошлые обиды — так они еще долго не покинут сердце и будут портить жизнь.
Если попалось яйцо с двумя желтками, лучше его не есть — можно потерять благополучие.
Нельзя
Чтобы у одиноких людей не появились проблемы в личной жизни, не стоит сегодня спать на двух подушках.
Запрещено напоминать пожилым людям об обидах — в противном случае они до конца своих дней будут переживать по этому поводу.
Не рекомендуется также высаживать фиалки в этот день.
Особенно запрещено ругаться с родными и близкими — конфликт может затянуться и перерасти в большой скандал.
Одиноким нельзя спать на двух подушках. Фото: freepik.com
Народные приметы
Тихий ветер в этот день предвещает сильный в следующие три дня.
Желтые листья на березе — к похолоданию.
Месяц висит «рожками вниз» — скоро грядут холода.
Ливень 26 августа предсказывает много снега зимой.
Жара на Тихона — зима будет морозной.
Прохлада 26 августа — к мягкой и снежной зиме.
Сильный ветер — сентябрь будет полон осадков.
Всю ночь кричит сова — станет прохладнее.
Именинники
Василий, Иван, Алексей, Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай.
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