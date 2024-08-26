Что нельзя делать 26 августа, чтобы не остаться одиноким до конца жизни: народные приметы на Тихона Страстного

День 26 августа имеет несколько названий в народном календаре. Его называют Тихон Страстной, Тихон Задонский, Тихонов день, Максим Исповедник, Максимов день.

О том, что можно и нельзя делать в эту дату рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 26 августа

Весь день у наших предков проходил в заботах и делах. Лениться было не принято. Крестьяне прибирались в сараях и погребах. Заговаривали от нечистой силы сени, чтобы зимой не появилась гниль, и заготовки, чтобы они хорошо сохранились и избежали воздействия дурного глаза.