Во сколько нужно проснуться 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерять работу и деньги

Народный календарь полон праздников, которые, в свою очередь, хранят заветы наших предков. 23 августа обозначен как Лаврентьев день. О запретах и приметах дня рассказывает Teleprogramma.org.
Что нельзя делать 23 августа
Уж для кого день точно не станет счастливым, так это для лентяев. Чтобы не притянуть в свою жизнь несчастья, нужно срочно пересмотреть свой распорядок. Нельзя валяться в кровати до обеда — можно остаться без работы и денег.
В беседе с друзьями или знакомыми лучше воздержаться от рассказов о своих достижениях — вас могут сглазить, да и вообще ни к чему хорошему это не приведет.
Не стоит общаться с человеком, который не нравится. Также запрещено ссориться и скандалить — это может стать началом большой вражды.
Женщинам нельзя прогуливаться в одиночестве, особенно идти в лес — можно привлечь неприятности в свою жизнь. Если все же пришлось пойти, то стоит взять с собой хотя бы собаку.
Строго запрещено собирать
Не рекомендуется ходить в обуви по мокрой траве — могут начать болеть ноги.
Рыбакам нельзя уезжать далеко от дома — беда не заставит себя долго ждать.
На столе не должно быть скоромной пищи, поскольку еще продолжается Успенский
Запрещено заниматься строительными работами — можно случайно пострадать.
В обуви нельзя ходить по мокрой траве. Фото: freepik.com
Что нужно делать 23 августа
Лаврентию на Руси молились о здоровье, защите от бедности и от сглаза.
Кошки, особенно черного цвета, пользовались большим почетом, они могли унести из дома все горести и печали. Белая кошка могла принести мир и гармонию.
Роса считалась целебной, ею умывались и протирали глаза в надежде обрести молодость, красоту и улучшить зрение.
Традиционно взбивали подушки и выкладывали их на сушку. Так наши предки хотели улучшить сон и избавиться от плохих сновидений.
Приснившийся сон на 23 августа мог сбыться, если он был ярким и запоминающимся. Но рассказывать о нем нельзя, иначе не сбудется.
Чтобы муж был ласковым и заботливым, жены старались ударить его по лицу вальком — это приспособление, которым выколачивали грязь с одежды при стирке.
23 августа в особом почете были кошки. Фото: freepik.com
Приметы о погоде на 23 августа
Погода этого дня определяла погоду осенью и зимой.
Если вода в водоемах стоит недвижимо — холодов не ожидается.
Дождь предвещает хорошую погоду осенью и зимой. Но ливень наоборот предвещает ненастья в сентябре.
Ветер порывистый — будет тепло и дождя не ожидается.
Липа покрылась желтой листвой — осень наступит рано.
Утром появился иней — зима будет холодной.
Птицы замолчали — к дождю.
Именинники
Вячеслав, Афанасий и Роман, Лаврентий и Савва.
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