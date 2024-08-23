Во сколько нужно проснуться 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерять работу и деньги

Народный календарь полон праздников, которые, в свою очередь, хранят заветы наших предков. 23 августа обозначен как Лаврентьев день. О запретах и приметах дня рассказывает Teleprogramma.org.

Что нельзя делать 23 августа

Уж для кого день точно не станет счастливым, так это для лентяев. Чтобы не притянуть в свою жизнь несчастья, нужно срочно пересмотреть свой распорядок. Нельзя валяться в кровати до обеда — можно остаться без работы и денег.

В беседе с друзьями или знакомыми лучше воздержаться от рассказов о своих достижениях — вас могут сглазить, да и вообще ни к чему хорошему это не приведет.

Не стоит общаться с человеком, который не нравится. Также запрещено ссориться и скандалить — это может стать началом большой вражды.

Женщинам нельзя прогуливаться в одиночестве, особенно идти в лес — можно привлечь неприятности в свою жизнь. Если все же пришлось пойти, то стоит взять с собой хотя бы собаку.

Строго запрещено собирать орехи 23 августа — будут ждать голодные времена.

Не рекомендуется ходить в обуви по мокрой траве — могут начать болеть ноги.

Рыбакам нельзя уезжать далеко от дома — беда не заставит себя долго ждать.

На столе не должно быть скоромной пищи, поскольку еще продолжается Успенский пост . Исключения делаются для больных, беременных и детей.

Запрещено заниматься строительными работами — можно случайно пострадать.