Выбирайте только эти саженцы смородины: агроном Туманов плохого не посоветует

Садоводы знают, как сложно вырастить хороший урожай черной смородины. Этот кустарник довольно капризен и подвержен разным заболеваниям.

Глава Союза садоводов Подмосковья, агроном Андрей Туманов посоветовал, какие сорта смородины нужно выбирать для посадки. Его рекомендации приводит Aif.ru.

Один из самых популярных сортов смородины носит название 'Ядреная'. Его вывели на Алтае. Он имеет отличный иммунитет к различным заболеваниям и не подвержен заражению почковым клещом.

Еще одна рекомендация от Туманова — смородина сорта 'Селеченская 2'. Он тоже имеет отличные характеристики. Ягоды вкусные, а само растение отлично противостоит разным напастям.

Старые кусты смородины Туманов советует непременно заменять на новые. Они подвержены различным заболеваниям. В них заводится почковый клещ, чаще нападает мучнистая роса.

И конечно, смородину важно обрезать каждые пять-семь лет. Без обрезки хорошего урожая не ждите.