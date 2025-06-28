Убирайте картофель только в это время: агроном назвал лучший срок в 2025 году

Агроном Денис Терентьев в колонке для издания 'АиФ' назвал лучшие сроки для уборки картофеля в 2025-м году. Ориентироваться нужно вовсе не на лунный календарь. А на что?

Убирать картофель нужно непременно в хорошую, сухую погоду. Но во внимание стоит принимать не только климатические условия. Важно состояние ботвы.

Если она еще зеленая, это значит, что приступать к уборке картофеля рано. Подсыхать ботва начнет примерно в конце июля-начале августа. До этого картошку можно лишь подкапывать. Но затевать полный сбор урожая все еще рано.

Ботва должна засохнуть примерно на две трети. А это случится примерно после 25 августа. По крайней мере, в Центральной полосе России.

До этой даты собирать картофель не стоит! Ранний сбор картофеля означает потерю урожая. В период начала засыхания ботвы клубни еще активно набирают вес. Суточная прибавка урожая в этот период может доходить до 15 килограмм на сотку!