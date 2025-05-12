Добавьте это в мыльный раствор: тля исчезнет навсегда

Как спасти от тли кусты смородины. Фото: Николай Гунгазов/Global Look Press

Биолог Юлия Кондратенок назвала действенные способы борьбы с тлей.

Вступать в битву за будущий урожай нужно немедленно. Как только заметили появление тли на листьях смородины, нужно быстро обработать растения. Иначе, тля не даст ему развиваться, и вы останетесь без сочных ягод.

Идеален для обработки мыльный раствор, в который обязательно нужно добавить вазелиновое масло.

«На ранних этапах, когда верхушки только-только начали закручиваться, кусты можно обработать мыльными растворами с добавлением вазелинового масла», — порекомендовала биолог Юлия Кондратенок в беседе с изданием «АиФ».

Но если вы имеете дело с запущенной историей, и тли уже очень много, то придется прибегнуть к ядохимикатам. Имейте в виду, что после обработки такими препаратами, урожай можно будет собирать только через три недели. Иначе, есть риск отравления.

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