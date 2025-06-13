Огурцов будет много, сладкие, хрустящие: просто подкормите их этим

Хороший урожай — это результат неусыпной заботы о растениях на вашем дачном участке. Овощи в процессе роста обязательно нуждаются в подкормке.

Чем подкармливать огурчики, чтобы их выросло много. И чтобы они были, как на подбор, сладкими и хрустящими. Об этом в беседе с Аif рассказала руководитель филиала 'Россельхозцентр' по Челябинской области Ксения Ванина.

Огурцы очень интенсивно потребляют питание. Начинает этот период в начале цветения и завершается в конце плодоношения. Огурцы обожают минеральные подкормки.

"Первую подкормку проводят через 10-15 дней после появления всходов комплексными азотно-фосфорно-калийными удобрениями с поливной водой", — отметила Ксения Ванина.

Через пару недель после того, как появятся плоды, можно и нужно огруцы подкормить калийной селитрой. Или же взять смесь мочевины и сернокислого калия.