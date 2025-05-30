У клубники покраснели листья. Что делать?

В покраснении листьев клубники нет ничего страшного, если это произошло осенью. Клубничные листья живут не больше трех месяцев, так что, покраснении и дальнейшее отмирание — это вполне естественный процесс.

Но если же листья покраснели в разгар сезона, нужно выяснить причину этого явления.

Клубника любит слабокислую среду. И если листья начали менять цвет, нужно измерить pH почвы.

"По результатам анализа уже принимайте меры. Например, для снижения кислотности применяют доломитовую муку или золу, а для повышения — верховой торф или разбавленный раствор лимонной кислоты", — дала совет агроном Ирина Радишевская в беседе с изданием 'АиФ '.

Очень часто красные листья клубники указывают на недостаток азота. А значит, нужно устранить его дефицит внесением калийных и фосфорных подкормок.