Чашушули: говядина, тушенная с помидорами и другие рецепты недели

Чашушули: говядина, тушенная с помидорами
НАДО (на 5 порций): 800 г говядины · 600 г лука ·700 г спелых томатов · 1 зеленый острый перчик · 40 г сливочного масла · 2 ст. ложки растительного масла · 1,5 ст. томатной пасты · 1 ч. ложка уцхо-сунели (молотый голубой пажитник) · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка имеретинского шафрана (или куркумы) · 4 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки черного молотого перца · небольшие пучки кинзы и петрушки · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Нежирную говядину нарезаем кубиками с ребром 3 см. Пленки удаляем.
2. В сотейнике разогреваем растительное масло и жарим на среднем огне до румяности около 10 минут.
3. Лук нарезаем полукольцами и отправляем к мясу. Добавляем сливочное масло, уменьшаем огонь до слабого, накрываем крышкой и тушим 1 час или больше до готовности мяса. Если жидкость от лука выпарится раньше, добавляем немного воды.
4. На томатах делаем крестообразные надрезы, погружаем в кипяток на 3 минуты, снимаем кожицу и нарезаем кубиками.
5. Острый перчик избавляем от семян и мелко шинкуем. Чеснок нарезаем пластинками.
6. Когда мясо будет почти готово, добавляем томаты, острый перец и чеснок. Добавляем приправы, солим. Перемешиваем и тушим 10 минут.
7. Добавляем томатную пасту, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 14 минут на медленном огне.
8. Зелень нарезаем, отправляем в сотейник, перемешиваем и выключаем огонь.
9. Даем блюду настояться 10 минут и подаем с грузинскими лепешками шотис.
Салат с клубникой, руколой и фетой
Салат с клубникой, руколой и фетой. Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 50 г руколы · 50 г феты · 40 г грецких или кедровых орехов · 7 крупных ягод клубники · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка меда · 1 ст. ложка винного уксуса · щепотка соли · щепотка молотого белого перца.
ГОТОВИМ:
1. Руколу моем, замачиваем на 10 минут в холодной воде, сушим и выкладываем на 2 тарелки.
2. Фету нарезаем мелкими кубиками, клубнику - дольками. Выкладываем поверх руколы.
3. Делаем заправку: смешиваем растительное масло с винным уксусом, медом, перцем и солью и взбиваем вилкой до состояния эмульсии.
4. Поливаем салат заправкой, посыпаем орехами. Подаем не перемешивая.
Жареные кабачки с чесноком и сыром
Жареные кабачки с чесноком и сыром. Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 1 молодой кабачок среднего размера · 100 г сыра · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки майонеза · 3 ст. ложки растительного масла · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Молодой кабачок с тонкой кожицей и без крупных семян моем и нарезаем кружочками толщиной 0,5 см.
2. Сыр натираем на терке.
3. Чеснок пропускаем через пресс или натираем на терке.
4. Смешиваем сыр, чеснок и майонез. Солим-перчим по вкусу.
5. Разогреваем на сковороде 1 ст. ложку растительного масла и жарим кружочки кабачка на среднем огне до румяности.
6. Выкладываем жареные кабачки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
7. Раскладываем кружочки на блюдо и выкладываем на каждый сырную намазку.
Битые огурцы
Битые огурцы. Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г свежих огурчиков · 2 зубчика чеснока · несколько веточек кинзы · 1/2 ч. ложки соли · 2 ст. ложки рисового уксуса (или 1 ст. ложка яблочного) · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ч. ложка кунжутного масла · 1 четверть перчика чили · 2 ст. ложки кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Огурцы моем и сушим. Берем огурчик, кладем на него нож широкой стороной и надавливаем так, чтобы огурец треснул.
2. Нарезаем треснувший огурчик на произвольные дольки. Для большей аутентичности лучше это делать чуть наискось.
3. Складываем огуречные дольки, добавляем соль и уксус. Перемешиваем и даем настояться 15 минут.
4. Кунжут обжариваем на сухой сковороде две минуты до золотистости. Сразу же пересыпаем в миску (пережаренный кунжут может горчить).
5. Чеснок мелко режем ножом. Так же поступаем с чили. Мелко шинкуем кинзу.
6. Маринованные огурцы откидываем на сито и сливаем лишнюю влагу. Добавляем чеснок, кинзу, соевый соус, сахар, кунжут, чили и кунжутное масло. Перемешиваем и подаем сразу или дав настояться 1 час.