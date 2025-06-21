Чашушули: говядина, тушенная с помидорами и другие рецепты недели

Чашушули: говядина, тушенная с помидорами

НАДО (на 5 порций): 800 г говядины · 600 г лука ·700 г спелых томатов · 1 зеленый острый перчик · 40 г сливочного масла · 2 ст. ложки растительного масла · 1,5 ст. томатной пасты · 1 ч. ложка уцхо-сунели (молотый голубой пажитник) · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка имеретинского шафрана (или куркумы) · 4 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки черного молотого перца · небольшие пучки кинзы и петрушки · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Нежирную говядину нарезаем кубиками с ребром 3 см. Пленки удаляем.

2. В сотейнике разогреваем растительное масло и жарим на среднем огне до румяности около 10 минут.

3. Лук нарезаем полукольцами и отправляем к мясу. Добавляем сливочное масло, уменьшаем огонь до слабого, накрываем крышкой и тушим 1 час или больше до готовности мяса. Если жидкость от лука выпарится раньше, добавляем немного воды.

4. На томатах делаем крестообразные надрезы, погружаем в кипяток на 3 минуты, снимаем кожицу и нарезаем кубиками.

5. Острый перчик избавляем от семян и мелко шинкуем. Чеснок нарезаем пластинками.

6. Когда мясо будет почти готово, добавляем томаты, острый перец и чеснок. Добавляем приправы, солим. Перемешиваем и тушим 10 минут.

7. Добавляем томатную пасту, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 14 минут на медленном огне.

8. Зелень нарезаем, отправляем в сотейник, перемешиваем и выключаем огонь.

9. Даем блюду настояться 10 минут и подаем с грузинскими лепешками шотис.

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