Оджахури по-грузински и другие рецепты недели

Оджахури по-грузински

Тут придется немного повозиться, но это стоит того.

НАДО (на 6 - 8 порций): 1 кг свиной шеи · 1 кг картофеля · 2 луковицы · 6 зубчиков чеснока · 2 помидора · 2 ч. ложки аджики · 1 ч. ложка хмели-сунели · 1 ч. ложка сладкой паприки · 2 лавровых листа · соль-перец по вкусу · кинза и петрушка для подачи · 4 ст. ложки растительного масла · 1 красная луковица.

ГОТОВИМ:

1. Свинину нарезаем крупными кусочками 3х3 см.

2. В сотейнике разогреваем 2 ст. ложки масла и обжариваем мясо до румяности около 10 минут. Лучше частями, чтобы мясо не тушилось, а жарилось.

3. Репчатый лук нарезаем полукольцами, чеснок ломтиками. Помидоры - крупными кубиками.

4. Вынимаем из сотейника мясо. Добавляем 1 ст. ложку масла и выкладываем лук, чеснок и томаты. Добавляем хмели-сунели, паприку, лавровый лист, соль-перец. Перемешиваем, жарим около 10 минут, перекладываем в миску.

5. Картофель нарезаем крупными ломтиками. В тот же сотейник добавляем 1 ст. ложку масла, выкладываем картофель и жарим до золотистой корочки около 10 минут.

6. Аджику разводим в 100 мл воды.

7. К картофелю добавляем мясо и овощи, поливаем аджикой, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 20 - 30 минут. Вместо тушения блюдо можно переложить в грузинскую глиняную порционную посуду - кеци, накрыть фольгой и запечь в духовке.

8. Подаем, посыпав рубленой зеленью и полукольцами красного лука.

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