Оджахури по-грузински и другие рецепты недели

Оджахури по-грузински
Тут придется немного повозиться, но это стоит того.
НАДО (на 6 - 8 порций): 1 кг свиной шеи · 1 кг картофеля · 2 луковицы · 6 зубчиков чеснока · 2 помидора · 2 ч. ложки аджики · 1 ч. ложка хмели-сунели · 1 ч. ложка сладкой паприки · 2 лавровых листа · соль-перец по вкусу · кинза и петрушка для подачи · 4 ст. ложки растительного масла · 1 красная луковица.
ГОТОВИМ:
1. Свинину нарезаем крупными кусочками 3х3 см.
2. В сотейнике разогреваем 2 ст. ложки масла и обжариваем мясо до румяности около 10 минут. Лучше частями, чтобы мясо не тушилось, а жарилось.
3. Репчатый лук нарезаем полукольцами, чеснок ломтиками. Помидоры - крупными кубиками.
4. Вынимаем из сотейника мясо. Добавляем 1 ст. ложку масла и выкладываем лук, чеснок и томаты. Добавляем хмели-сунели, паприку, лавровый лист, соль-перец. Перемешиваем, жарим около 10 минут, перекладываем в миску.
5. Картофель нарезаем крупными ломтиками. В тот же сотейник добавляем 1 ст. ложку масла, выкладываем картофель и жарим до золотистой корочки около 10 минут.
6. Аджику разводим в 100 мл воды.
7. К картофелю добавляем мясо и овощи, поливаем аджикой, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 20 - 30 минут. Вместо тушения блюдо можно переложить в грузинскую глиняную порционную посуду - кеци, накрыть фольгой и запечь в духовке.
8. Подаем, посыпав рубленой зеленью и полукольцами красного лука.
Басма по-узбекски
Басма по-узбекски. Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 1 кг жирного мяса (баранина, говядина с жирком, можно и свинину) · 600 г картофеля · 500 г капусты · 3 - 4 помидора · 2 моркови · 2 луковицы · сладкий перец · 1 головка чеснока · 1 пучок зелени · 2 ч. ложки зиры · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Крупно нарезаем мясо и выкладываем на дно казана.
2. Лук нарезаем полукольцами, отправляем в казан. Солим-перчим, добавляем зиру.
3. Чистим картофель. Крупный режем пополам, средний оставляем целиком. Морковь нарезаем крупными диагональными кусками. Закладываем в казан.
4. Сверху кладем четвертинки помидоров, крупно нарезанный сладкий перец и целые дольки чеснока.
5. Добавляем крупно нарезанную капусту. Сверху кладем промытую зелень пучком. Прикрываем парой целых капустных листьев и накрываем крышкой. Если крышка легкая и отходит, ставим груз. До готовности крышку не открываем.
6. Ставим на средний огонь. Когда содержимое казана зашумит, убавляем огонь до тихого и готовим 2 часа.
7. Открываем крышку, убираем капустную шапочку и пучок зелени. Подаем порционно, посыпав зеленью.
Пека по-хорватски
Пека по-хорватски. Фото: Shutterstock
В оригинале это блюдо готовят на углях. Но духовка тоже подойдет.
НАДО (на 4 порции): 1 кг баранины или свинины · 500 г картофеля · 1 луковица · 4 зубчика чеснока · соль-перец по вкусу · по 1/2 ч. ложки сушеного майорана и розмарина · 100 мл растительного масла · 150 мл сухого белого вина · 1 помидор · 1 сладкий перец · 1 баклажан или цукини.
ГОТОВИМ:
1. Нарезаем мясо кубиками среднего размера и закладываем его в казан.
2. Чеснок давим и выкладываем на мясо. Добавляем нарезанный полукольцами лук.
3. Картофель чистим, нарезаем ломтиками и отправляем в казан.
4. Нарезаем крупно помидор, сладкий перец и баклажан, кладем поверх картофеля.
5. Посыпаем солью, специями, поливаем вином и маслом.
6. Накрываем крышкой и запекаем в духовке 3 часа при температуре 180 °С. Затем снимаем крышку и даем блюду немного подрумяниться.
Азу по-татарски
Азу по-татарски. Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 600 говяжьей мякоти (можно и с прожилками) · 1 ст. ложка томатной пасты · 2 луковицы · 2 крупных соленых огурца · 2 зубчика чеснока · 1 стакан мясного бульона (из кубика тоже можно) · 4 ст. ложки топленого сливочного масла (можно заменить на растительное) · 5 картофелин · соль-перец по вкусу · 2 лавровых листа · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Нарезаем говядину на брусочки 1 - 1,5 см толщиной, 4 - 5 см длиной. Для удобства мясо можно положить в морозильник на 20 минут.
2. Лук нарезаем полукольцами.
3. Соленые огурцы нарезаем соломкой. Крупные семена заранее удаляем.
4. В сотейнике хорошо разогреваем половину масла и жарим мясо до румяности частями (чтобы оно не тушилось). Выкладываем в миску, накрываем крышкой или фольгой.
5. В тот же сотейник выкладываем лук и жарим до золотистости. Если надо, добавляем масло.
6. Возвращаем в сотейник мясо, добавляем томатную пасту, соль-перец и перемешиваем.
7. Кладем огурцы, заливаем бульоном. Доводим до кипения и тушим до готовности мяса под крышкой.
8. Отдельно жарим нарезанный брусочками картофель до полуготовности.
9. Перекладываем картофель к мясу. Добавляем нарезанный пластинками чеснок, лавровый лист и аккуратно перемешиваем. Готовим все вместе еще 10 минут.
10. Подаем порционно, посыпав зеленью.