Этот аромат подходит именно вам: выбираем парфюм по гороскопу

Выбор парфюма — способ выразить индивидуальность и раскрыть черты характера. По мнению астролога Кажетты Ахметжановой, подобрать гармоничные запахи поможет знание своего знака зодиака. В основе этой концепции — древнее учение о четырех стихиях (Огонь, Земля, Воздух, Вода), формирующих нрав человека. Аналогичным образом, поясняет эксперт, можно систематизировать и парфюмерные аккорды.

Овен

Представителям этого знака подойдут столь же энергичные и выразительные композиции, как и они сами. Отдавайте предпочтение заметным, броским ароматам: с пикантными оттенками перца и имбиря либо бодрящими цитрусовыми мотивами. Также удачным выбором станут насыщенные шлейфы дымного ладана, кедра или сандала — они приумножат запас сил и укрепят уверенность.

Телец

Тельцы ценят основательность и приятные ощущения. Их идеальный парфюм — теплый, плотный, почти съедобный. Ищите композиции с нотами ванили, карамели, шоколада, деликатной розы или пудрового ириса. Такие ароматы создают атмосферу комфорта, дарят чувство защищенности и наслаждение.

Близнецы

Близнецы отличаются подвижностью, коммуникабельностью и переменчивостью. Им нужен парфюм, отражающий эту динамику. Выбирайте сюрпризы в ароматах: свежий бергамот или лимон, сочную зелень, легкие водные мотивы или воздушный пион. Подобный парфюм будет трансформироваться вместе с вашим настроением в течение дня.

Рак

Раки — нежные, домашние натуры. В аромате они ищут ощущение уюта и защищенности. Парфюм должен быть мягким, словно уютный плед. Обратите внимание на успокаивающие ноты: чистый мускус, сладкую ваниль, нежный жасмин, пион, сочные персик и сливу. Эти запахи сформируют вокруг вас особую, интимную атмосферу.

Лев

Львы стремятся быть в центре внимания и выбирают все яркое, заметное. Их парфюм не должен быть сдержанным — это должна быть настоящая феерия: насыщенная и запоминающаяся. Отдавайте предпочтение ароматам с пышными цветами (роза, тубероза), экзотическими пачулями и сандалом, чувственной амброй или загадочной кожаной нотой. Такой выбор подчеркнет вашу природную харизму.

Дева

Девы — практичные натуры, ценящие чистоту и порядок. Им не по душе чрезмерно сладкие или вычурные композиции. Оптимальный вариант для Девы — прозрачный, свежий, лаконичный аромат. Ищите ноты зеленого чая или листвы, свежего инжира, легких цитрусов, светлого сандала или хрустящего зеленого яблока. Такой парфюм создаст ощущение упорядоченности.

Весы

Весы стремятся к равновесию и ценят изящество. Их аромат должен быть таким же — сбалансированным и универсальным. Выбирайте композиции без резких контрастов: нежные цветы (роза, фрезия), сочные фрукты (персик, арбуз), легкий сандал или тонкий пралине. Такой парфюм подойдет для любого случая — будь то рабочий день или романтическое свидание.

Скорпион

Скорпионы — пылкие и таинственные натуры. Легкие ароматы им не по вкусу. Отдавайте предпочтение глубоким, стойким композициям, заставляющим задуматься. Ищите притягательные оттенки: темный шоколад, теплую ваниль, дымный ладан, пряный шафран или загадочный нарцисс. Подобные запахи раскрываются постепенно, храня в себе некую тайну.

Стрелец

Стрельцы — любители приключений и оптимисты. Им постоянно хочется новизны. Их парфюм должен воплощать дух свободы и путешествий. Выбирайте яркие, экзотические композиции: сочный манго, спелые сливы, пряности, редкие цветы или свежие морские и травяные мотивы (шалфей, соль). Такие ароматы дарят ощущение странствий.

Козерог

Козероги — организованные личности, ценящие качество. Для них парфюм — не просто аксессуар, а элемент стиля. Отдавайте предпочтение сдержанным, благородным ароматам. Идеальны строгие древесные ноты (кедр, мох), сухая кожа, прозрачная фиалка или ирис, элегантная роза. Такой выбор говорит о надежности и утонченном вкусе.

Водолей

Водолеи — бунтари и экспериментаторы. Они не следуют общепринятым трендам. Их парфюм должен разрушать стереотипы. Ищите неординарные композиции: запах свежего белья, озона, мокрого бетона, каучука или абстрактные минеральные оттенки. Подобные ароматы часто опережают время и вызывают удивление у окружающих.

Рыбы

Рыбы — мечтательные и креативные натуры. Их аромат должен переносить в мир грез. Выбирайте легкие, едва уловимые композиции. Подойдут морские мотивы, нежный ирис и жасмин, цветы апельсина, свежий бергамот или чистый мускус. Такие запахи оставляют тонкий след, словно легкое воспоминание.

По материалам "Едим дома"

