Переломный момент для избранных: этим знакам зодиака конец зимы приготовил сюрпризы

Хрупкая грань между ушедшим и грядущим: прежние схемы утрачивают власть, а свежие замыслы лишь зарождаются. Завершение зимнего сезона в 2026 году грозит стать переломной вехой для ряда представителей зодиакального круга.

Что предвещают небесные светила и Кажетта Ахметжанова

Астрологические сочетания в указанный промежуток отличаются особой интенсивностью. Для отдельных знаков заключительные недели зимы превратятся в пору судьбоносных решений и знаковых встреч, после которых жизнь уже не будет прежней. Рекомендации предоставила участница проекта "Битва экстрасенсов" на ТНТ, провидица Кажетта Ахметжанова.

Она подчеркнула: февраль и март 2026 года воспринимаются как зыбкий переход между минувшим и грядущим. Перемены будто повисли в атмосфере, выжидая благоприятного часа.

Овны: поток энергии рвется наружу

Заключительные десять дней февраля для Овнов ознаменованы мощным воздействием Марса. Жизненная сила буквально ищет выхода. Возникает желание действовать стремительно, брать дело в свои руки и не оглядываться на прошлое.

В деловой сфере не исключены резкие скачки: поступление предложений о свежих инициативах, трансформация роли или внезапная возможность заявить о себе там, где прежде вас не замечали. Завершение зимы для Овнов напоминает пламя, которое легко вспыхивает, однако требует бдительного контроля.

Личная сфера также претерпевает изменения. В это время вероятны яркие знакомства — они возникают внезапно и задевают за живое сильнее, чем кажется поначалу. Однако важно не поддаваться порыву и не принимать решения сгоряча.

Практический совет: Овнам рекомендуется выждать хотя бы сутки перед принятием ключевых решений, особенно в конце февраля.

Раки: эхо прошлого и обострение чувств

Для Раков финальные недели зимы проходят под эгидой Луны и ее чувствительных циклов. Эмоциональный фон обретает глубину. Темы минувших дней способны неожиданно напомнить о себе.

Февраль и первые дни марта побуждают переосмыслить взаимоотношения — как в личной жизни, так и в кругу семьи. Возможны душевные примирения, равно как и окончательные разрывы, если связь давно исчерпала себя.

Материальная сторона бытия может оказаться зависимой от близких. Поддержка, совместные решения или предложения через знакомых способны открыть новые горизонты. Чтобы извлечь максимум пользы из этого периода, Ракам следует прислушиваться к внутренним ощущениям и не игнорировать чувство дискомфорта.

Весы: баланс между привычным укладом и развитием

Под влиянием Венеры жизнь Весов в конце зимы напоминает колеблющиеся чаши весов. С одной стороны — устоявшаяся стабильность, с другой — манящие перемены.

Особенно остро этот выбор проявляется в партнерских связях — как личных, так и деловых. На передний план выходят вопросы равноправия, обязательств и взаимной выгоды.

Март способен принести неожиданные предложения, от которых трудно отказаться: новая должность, проект или формат взаимодействия. Главное для Весов — не стремиться угодить всем одновременно.

Практический совет: Весам стоит четко определить, что для них приоритетнее — комфорт или развитие. Ответ на этот вопрос позволит не упустить шанс и принять решение без сожалений.

Козероги: эпоха фундаментальных шагов

Для Козерогов завершение зимы становится временем взвешенных решений под влиянием Сатурна и Плутона. Речь идет не о спонтанности, а о создании основы на долгие годы.

В центре внимания — карьера, социальный статус, место проживания. Возможны размышления о смене сферы деятельности или переходе на качественно новый уровень ответственности. Особую значимость приобретают знакомства с опытными и влиятельными людьми.

Такие связи могут показаться случайными, но на деле они открывают важные возможности. Уже сейчас Козерогам полезно упорядочить цели и планы, избавиться от лишнего и честно ответить себе на вопрос о своих устремлениях.

Конец зимы дарит Козерогам уникальный шанс выстроить прочный фундамент будущего — при условии готовности к долгосрочным решениям.

Рыбы: день рождения как старт нового цикла

Когда Солнце вступает в знак Рыб, энергия обретает особую тонкость и глубину. День рождения в этот период становится отправной точкой нового личного года — а значит, и свежих перспектив.

Завершение зимы наделяет Рыб редкой концентрацией сил для запуска давно откладываемых инициатив. Интуиция достигает пика, а внутренний голос превращается в надежный компас.

Это благоприятное время для творческих прорывов, духовного роста, обучения и работы над собой. Чтобы настроиться на собственный ритм, Рыбам полезно замедлиться и минимизировать внешние раздражители. Чем тише окружение, тем отчетливее становятся знаки, которые посылает жизнь.

Общие тенденции заключительных недель зимы

Конец зимы — пора, когда перемены будто витают в воздухе, ожидая подходящего момента. Даже если ваш знак не оказался в эпицентре событий, это не значит, что период пройдет бесследно.

Для кого‑то энергии проявляются деликатно, почти незаметно, однако их влияние может оказаться не менее весомым. Открытость новому и умение разглядеть шанс там, где раньше его не видели, помогут использовать это время максимально эффективно.

Ключевые даты: 22–25 февраля и 10–15 марта. В эти дни события могут развиваться стремительнее обычного. Ретроградный Меркурий в марте напоминает о необходимости быть внимательным к деталям и документам.

Универсальный совет: ведите дневник, фиксируя мысли и решения. Это позволит отслеживать личную динамику и не упустить ценные озарения.

