Как спастись от разрушительной энергии кольцевого затмения 2 октября? Все будет валиться из рук, планы пойдут прахом

Тот, кто знаком с основными аспектами астрологии, знает, что 2 октября завершается коридор затмений. В 21:46 по Москве произойдет кольцевое солнечное затмение.

Как рассказала сайту Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло , затмение случится в знаке Дева под звездой Хаста. Хаста переводится с санскрита как «рука», а люди, рожденные под этой звездой, очень умелые и осознанные.

Под влиянием затмения мы станем слишком рассеянными, у нас ничего не будет получаться, все буквально начнет валиться из рук.

Правда, стоит отметить, что на разных людей затмение будет влиять в разной степени. Больше всего оно отразится на людях, у кого знак Девы или звезда Хаста проявлены в гороскопе значительнее. Обычно эти личности каким-либо образом связаны с наукой, писательской деятельностью, занимаются рукоделием, массажем, являются мастерами маникюра, педикюра, лэйшмейкеры и так далее.

Влияние затмения люди традиционно ощущают уже за несколько дней до начала, и его влияние остается как минимум на три месяца.

Дабы уменьшить негативное влияние затмения, астролог рекомендовала не есть за два часа до его начала, а также после затмения, то есть завершить ужин необходимо до 19:30. Не стоит выстраивать планы на будущее, поскольку в лучшем случае этим планам не будет суждено свершиться, либо они вовсе приведут к неудачам. Не надо посещать места скопления людей и при возможности стоит в принципе остаться дома.

А вот заняться уборкой, избавиться от старых и ненужных вещей в период затмения будет даже полезно. Порядок помогает уму оставаться спокойным и чистым.

Время затмений хорошо подходит для медитаций. А данное затмение особенно, поскольку Хаста связана с просветлением. Медитация позволит очистить ум, навести порядок в мыслях. Польза от медитации в дни затмений стократна.

Ведический астролог Татьяна Забелло рекомендовала нашим читателям найти в интернет-поисковике «Медитацию Шри Шри Рави Шанкар», которую считает особенно мощной.