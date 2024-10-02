Почему 2 октября обязательно нужно зажечь свечу дома: запомните — в 21:49 солнечное затмение

2 октября — это день новолуния, которое завершится солнечным затмением в 21:49, рассказала Teleprogramma.org ведический астролог
Это неблагоприятное время, мы можем хуже понимать происходящее, могут посещать печальные и даже упаднические мысли. Энергии дня способны заставлять нас куда-то идти, перемещаться, что-то решать, делать, но в то же время на это все будет мало сил и понимания.
Астролог рекомендовала набраться терпения и просто пережить этот непростой день. Чтобы расслабиться и успокоиться, хорошо подходит работа руками, что угодно, возможно мелкое, кропотливое или крупное. Главное, чтобы были задействованы руки, ладони, пальцы.
2 октября завершается «коридор затмений», но его действие может ощущаться еще около двух недель, может чуть меньше или больше, в зависимости от чувствительности.
Анна Дудчик напомнила, что затмение в ведической астрологии считается неблагоприятным временем, в этот период не стоит готовить пищу, не нужно смотреть на небо, лучше всего во время затмения просто поспать или провести духовные практики, хотя бы просто зажечь свечу.
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