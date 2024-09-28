Ругань, гадкие ситуации — все это про 28 сентября: энергии дня тяжелые и жесткие согласно астропрогнозу

Увы, но суббота 28 сентября — неблагоприятный день, ведический астролог Анна Дудчик не советовала планировать на него ничего важного.

Энергии дня тяжелые и жесткие, особенно это будет касаться речи. Есть риск поругаться с окружающими, наговорить неприятных вещей, и это будет иметь негативные последствия.

«Чтобы избежать таких моментов, я рекомендую сегодня уединение, очищение, религиозные и духовные практики. Особенно важно ограничить себя в общении. Также есть риск отравлений, поэтому рекомендую не употреблять сомнительную пищу и напитки», — сказала астролог журналисту сайта Teleprogramma.org.

Единственное, для чего хорошо подходит сегодняшний день, — это оздоровление. Благоприятны любые виды лечебных, омолаживающих и профилактических процедур.