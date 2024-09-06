Почему 6 сентября Вселенная поцелует каждого в темечко? Все получится от ее тепла и доброты

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.org о том, что 6 сентября — это прекрасный день, когда все получается.

Особенно хорошо будут продвигаться дела в бизнесе, а также любые манипуляции с автомобилями.

Однако все важные дела астролог рекомендовала завершить до 12:30 (по Москве).

Дальнейшее время отлично подходит для общения, встреч с друзьями и близкими, свиданий, застолий.

«Сегодня рекомендуется побаловать себя, приготовить что-нибудь изысканное, позволить себе чуть больше, чем обычно», — советовала Анна Дудчик нашим читателям.

А почему бы не последовать этим рекомендациям? Быть может, исполнив их, каждый из нас будет поцелован в темечко самой Вселенной.