Почему 6 сентября Вселенная поцелует каждого в темечко? Все получится от ее тепла и доброты

Ведический астролог
Особенно хорошо будут продвигаться дела в бизнесе, а также любые манипуляции с автомобилями.
Однако все важные дела астролог рекомендовала завершить до 12:30 (по Москве).
Дальнейшее время отлично подходит для общения, встреч с друзьями и близкими, свиданий, застолий.
«Сегодня рекомендуется побаловать себя, приготовить что-нибудь изысканное, позволить себе чуть больше, чем обычно», — советовала Анна Дудчик нашим читателям.
А почему бы не последовать этим рекомендациям? Быть может, исполнив их, каждый из нас будет поцелован в темечко самой Вселенной.
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