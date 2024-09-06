6 сентября многие почувствуют бессилие: что нельзя в этот день «пустых рук» делать, как Вселенная может помочь

Если вы запланировали на 6 сентября какие-то важные дела, которые требуют внимания и сосредоточенности, принятия серьезных решений , ответственности, то успевайте их сделать до 12 часов 30 минут. Позже это будет абсолютно бесполезным занятием.

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала журналисту сайта Teleprogramma.org , что в эту пятницу до данного времени действует символ «шедевр». Это крайне хорошее время для начала различного рода творческих проектов.

А потом, с половины первого дня, в силу вступает новый символ — «пустые руки». Вот он-то и может испортить нам все планы. В эти лунные сутки не рекомендованы серьезные занятия, особенно те, которые связаны тем или иным образом с получением чего-либо. Все будет утекать сквозь пальцы, любые начинания окажутся бессмысленными.

Оставьте вторую половину дня для рутины, чего-то простого, а также отдыха и релакса.