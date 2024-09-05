Какие события до 10 сентября вызовет противостояние Солнца с ретро-Сатурном в Рыбах: прогноз астролога Юлии Бельской
Любые проблемы имеют решение, планеты же подскажут вам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко
Увы, без проблем не обойдется.
Астролог Юлия Бельская в своем прогнозе на сентябрь заметила, что с 1 по 10 сентября Солнце будет противостоять ретро-Сатурну в Рыбах.
Это может вызвать ряд неприятностей. В частности, люди способны ощутить в первую декаду месяца проблемы с желудочно-кишечным трактом, почувствовать ухудшение иммунитета. Вероятно совсем незапланированное посещение врачей.
Астролог рекомендует читателям Teleprogramma.org не игнорировать в данный период времени сигналы, которые может подавать им организм, задуматься о своем режиме питания и в целом о режиме дня, а также сна, вспомнить о пользе витаминов и минералов. Кроме того, неплохой идеей в сентябре будет прохождение диспансеризации или планового чекапа. Здоровье должно быть под пристальным вниманием!