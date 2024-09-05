Какие знаки зодиака в сентябре обретут личное счастье: для Овнов важен конец месяца, Тельцы ощутят романтику, Близнецы — счастье в семье

Астролог
Овны (21 марта — 19 апреля)
Овнов поджидают интересные сюрпризы в личной жизни в конце сентября. И они будут очень приятными.
Тельцы (20 апреля — 20 мая)
Тельцы будут полны романтических чувств в первом месяце осени благодаря Венере, которая управляет их знаком и расположится в доме творчества данного знака зодиака. К тому же из-за этого фактора Тельцы смогут великолепно проявить себя в хобби.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Для этого знака зодиака весь месяц будет богатым на события в семейной и домашней жизни, поскольку их дом семьи активируют Солнце и Меркурий. Не исключено, что Близнецы будут решать очень важные вопросы, связанные с родней, а также недвижимостью.
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