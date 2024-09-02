Только два знака зодиака в сентябре достигнут в карьере великих высот: начальство поражено, ждите финансовую отдачу

Астролог Виктор Богданов рассказал изданию Teleprogramma.org , каким будет этот сентябрь для различных знаков зодиака. Судя по прогнозу, Овнам и Стрельцам особенно повезет в карьере в первый месяц осени.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Амбиции Овнов в плане карьерного роста будут в сентябре на высоте из-за благоприятного влияния Марса в их доме карьеры.

Вместе с тем задаваться слишком не стоит, важно избегать излишней агрессии по отношению к окружающим, поскольку вероятны конфликты.

Также порадует Овнов личная жизнь, где вероятны сюрпризы, особенно, в конце месяца.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карьера и общественный статус выйдут у Стрельцов в сентябре на первый план, поскольку их дом карьеры будет активирован планетами.

Стрельцы могут делать смелые шаги в своей профессиональной деятельности, достижения на работе способны впечатлить. Вместе с тем, астролог рекомендует Стрельцам быть внимательнее к деталям. Благодаря этому высока вероятность получить признание руководства и обойтись без ошибок.