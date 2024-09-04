Осталось 3 дня: какие шоковые моменты нам дано испытать из-за квадрата Меркурия во Льве с Ураном – астролог Бельская

Астролог Юлия Бельская раскрыла читателям издания Teleprogramma.org , каким будет начало сентября. Астропрогноз явно стоит внимательно изучить и приготовиться к некоторым сюрпризам.

По словам эксперта, в первой неделе сентября люди будут ощущать на себе влияние соединения Венеры с Лилит в Весах. А потому постарайтесь обходить стороной сомнительные знакомства, не зацикливайтесь на сладких продуктах, а также гедонических удовольствиях и украшениях. Не исключено, что в личных отношениях вы станете излишне подозрительны, постарайтесь отбросить эти чувства, они продиктованы вам извне.

С 3 по 7 сентября квадрат Меркурия во Льве с Ураном вовлечет в нашу жизнь обновление. Вы увидите много перемен, связанных с наследниками и их учебными заведениями. Изменится финансовая сторона, взаимодействие с властными структурами.

Не рекомендуется в данный период приобретать технику, различного рода гаджеты, авто и прочие средства передвижения, кроме того, не торопитесь с принятием важных решений, связанных с финансовыми тратами. Не исключены шоковые новости в геополитической сфере, серьезные транспортные аварии, сбои в достигнутых договоренностях.