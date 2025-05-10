Астролог Володина: 10 мая не стоит ждать помощи

Астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале каждое утро публикует прогноз на наступивший день для тех, кому важно сверять свою жизнь с расположением небесных светил.

По словам Василисы Володиной, гармоничный аспект Луны с Юпитером задает этой субботе, 10 мая, отличное настроение. А затем вплоть до 23-х часов вечера Луна в свободном уходе совершенно ни на что не влияет. А это значит, что можно делать то, что нравится исключительно нам.

«Не ожидаем ни помощи, ни препятствий, наслаждаемся субботним днем, отдыхая так, как нравится, окружая себя любимыми людьми и красивыми вещами, занимаясь приятными делами», — отметила Василиса Володина в своем телеграм-канале.

В эту субботу можно отправиться на выставку, в театр или кино. И идеально вернуться домой пораньше, чтобы лечь вовремя спать. Если задержитесь до полуночи, рискуете вкусить все прелести (в кавычках, конечно) бессоницы.

С гороскопом на следующую неделю можно ознакомиться здесь.