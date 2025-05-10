Гороскоп на неделю с 12 по 18 мая для всех знаков зодиака

На этой неделе главным будет здравый смысл. Трудновато придется тем, кто привык бежать впереди паровоза. Прислушивайтесь к себе, в глубине души вы знаете, как поступить правильно. И не бойтесь нового. Вы можете добиться неожиданного, но хорошего результата.

Как отразятся астровлияния на каждом знаке Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Телец

Не упускайте счастливые шансы – они на этой неделе все ваши. Постарайтесь показать себя во всей красе – это поможет вам значительно улучшить свое положение.

Любовь

Свободные Тельцы могут встретить «того самого» человека. Но для этого нужно общаться с людьми и не отказываться от встреч и мероприятий.

Финансы

Наибольшего успеха добьются командные игроки, которые действуют в компании единомышленников. А вот деньги и решение финансовых вопросов пока никому не доверяйте.

Здоровье

Совет очень простой: алкоголь и вредная еда под запретом. Да, как и в начале мая. Что поделать, так решили звезды.

Овен

Овнам предстоит заниматься инвестициями. Но вкладывать вы будете не деньги, а усилия: работайте с двойным усердием, заводите полезные знакомства, вовлекайте в свою деятельность новых людей. Чем больше вы приложите усилий сейчас, тем восхитительнее будут результаты – а пожинать плоды вы будете уже во второй половине года.

Близнецы

Близнецы окажутся под прицелом многочисленных просителей. Всем нужны ваше внимание и ваша помощь. Помочь можно, но не позволяйте никому устроиться у вас на шее и ножки свесить. Чего вы точно не должны – так это разгребать чужие неприятности, особенно если вы это делаете себе во вред.

Рак

Что Ракам на этой неделе надо исключить, так это любые авантюры. Риск – дело, конечно, благородное, но сейчас он будет совершенно неоправданным. Гораздо лучше посвятить свое время друзьям, близким людям. Вы давно обделяете их вниманием, настало время исправить эту несправедливость.

Лев

Львов могут посетить люди из прошлого. Вы, безусловно, может пообщаться, но держите ухо востро – скорее всего, это все не просто так, и эти люди пришли к вам небескорыстно, им от вас что-то надо. Предпочтите решению чужих вопросов спорт и отдых на природе с любимыми людьми.

Дева

Главная путеводная звезда Дев на этой неделе – осторожность. Вам могут предложить какую-то весьма выгодную сделку, но не спешите подписывать документы – нужно проверить все до самой последней закорючки, чтобы избежать проблем. А еще лучше и вовсе перенесите это решение на следующую неделю.

Весы

Самые разные рабочие и не рабочие задачи будут сыпаться на Весов как из рога изобилия. Не пытайтесь сделать все и сразу – не получится, только переутомление заработаете. Очень важно расставить приоритеты и выполнять все задачи по одной, в порядке очереди. Этот подход позволит вам добиться успеха.

Скорпион

Как и на прошлой неделе, Скорпионам предстоит довольно много общаться с людьми. Обязательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, особенно если знакомство совсем свежее: человек, который вызывает у вас расположение, скорее всего, ответит вам взаимностью. А от тех, с кем вам неприятно, держитесь подальше – они вам не друзья.

Стрелец

Стрельцы, вам предстоит противостоять всем тем, кто попытается сбить вас с верного пути – непрошенным советом, неуместным комментарием, попытками вас переубедить и т. д. И уж тем более держитесь подальше от интриг и разборок – это не ваша война, но если вы в это влезете, греха не оберетесь. Сконцентрируйтесь на своих целях и идите к ним.

Козерог

Козерогам на этой неделе следует держать эмоции под контролем. Найдется немало людей, которые словно только и делают, что вас раздражают и провоцируют. Не реагируйте. Если

чувствуете, что закипаете, лучше сразу уходите. Проводите больше времени с теми, с кем вам комфортно и хорошо, они вас поддержат.

Водолей

Водолеев будут раздирать противоречия. С одной стороны, вам захочется полета фантазии, свежих впечатлений и свободы. Это способно спровоцировать разрыв отношений. С другой – вам захочется ярко проявлять и дарить свою любовь. Лучшее решение – не бежать из отношений, а сделать что-то необычное и приятное для любимого человека.

Рыбы

Рыбам можно озаботиться своим внешним видом. Кому-то по вкусу придется даже идея полностью сменить имидж. Но радикальные изменения необязательны, просто подумайте, не пора ли обновить гардероб, освежить прическу, поухаживать за собой? Эти действия привлекут в вашу жизнь новых людей, которые сделают ее лучше.