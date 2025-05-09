Астролог Володина — о том, что произойдет 9 мая Василиса Володина сделала прогноз на эту пятницу. Фото: соцсети Василисы Володиной Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, для каких дел особенно хороша эта пятница, 9 мая. Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале предупреждает представителей всех знаков зодиака о важных событиях каждого наступившего дня. Сделала она прогноз и на 9 мая, конечно же, поздравив своих подписчиков с праздником. «Пятница сегодня под стать — праздничная, светлая и душевная! Весь день Луна купается в лучах оптимизма и великодушия Юпитера», — отметила Василиса Володина в телеграм-канале. Она рассказала, что в это день хорош для занятий благотворительностью, волонтерством и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. А еще можно подумать о достижении глобальных целей и планов. «Ну а тем, кто использует выходной по назначению, звездная погода обещает, что встречи с близкими, друзьями, посещение концертных площадок, городских мероприятий подарят массу позитивных впечатлений», — заключила Василиса Володина. Наталья Михеева