Астролог Володина — о том, что произойдет 9 мая

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале предупреждает представителей всех знаков зодиака о важных событиях каждого наступившего дня.

Сделала она прогноз и на 9 мая, конечно же, поздравив своих подписчиков с праздником.

«Пятница сегодня под стать — праздничная, светлая и душевная! Весь день Луна купается в лучах оптимизма и великодушия Юпитера», — отметила Василиса Володина в телеграм-канале .

Она рассказала, что в это день хорош для занятий благотворительностью, волонтерством и оказания помощи тем, кто в ней нуждается.

А еще можно подумать о достижении глобальных целей и планов.