Звездные наряды недели: Лолита в водолазке – привет от "голой вечеринки", Zivert в стиле Голливуда 1920-х годов и стройная Гагарина

17 марта в Москве прошел пресс-завтрак музыкальной премии канала Муз-ТВ "Движение". Сама церемония, которая обещает много сюрпризов, стартует 6 июня в Live Arena.

Несмотря на то, что традиционный пресс-завтрак можно назвать прелюдией к главному событию, звезды готовятся к нему очень тщательно. И, как правило, на встречу с прессой приходят в модных образах. Так было и на этот раз.

Лолита в "извинительной водолазке"

Так, для публичного появления певица Лолита, которая станет одной из ведущих премии, выбрала черную водолазку, отсылающую нас к той самой знаменитой "голой вечеринке".

Как известно, после участия в мероприятии фривольного стиля, многие звезды столкнулись с культурой отмены. И некоторые из них записали видеоизвинения в подобных "извинительных" водолазках с глухим воротником.

Этой участи не избежала и сама Лолита. На протяжении нескольких месяцев певица практически нигде не появлялась – занималась домашним хозяйством.

Черную водолазку на пресс-завтраке премии канала Муз-ТВ Лолита сочетала с зауженной серой клетчатой юбкой.

Также на артистке – очки в стильной оправе, а в ушах – сережки с иконками. Как рассказала Лолита журналистам, это был подарок бывшей свекрови. Правда, душки от сережек она взяла от украшений бренда Sokolov. Через плечо у певицы – красная стильная сумка на цепочке.