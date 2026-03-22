Звездные наряды недели: Лолита в водолазке – привет от "голой вечеринки", Zivert в стиле Голливуда 1920-х годов и стройная Гагарина

17 марта в Москве прошел пресс-завтрак музыкальной премии канала Муз-ТВ "Движение". Сама церемония, которая обещает много сюрпризов, стартует 6 июня в Live Arena.
Несмотря на то, что традиционный пресс-завтрак можно назвать прелюдией к главному событию, звезды готовятся к нему очень тщательно. И, как правило, на встречу с прессой приходят в модных образах. Так было и на этот раз.
Лолита в "извинительной водолазке"
Так, для публичного появления певица Лолита, которая станет одной из ведущих премии, выбрала черную водолазку, отсылающую нас к той самой знаменитой "голой вечеринке".
Как известно, после участия в мероприятии фривольного стиля, многие звезды столкнулись с культурой отмены. И некоторые из них записали видеоизвинения в подобных "извинительных" водолазках с глухим воротником.
Этой участи не избежала и сама Лолита. На протяжении нескольких месяцев певица практически нигде не появлялась – занималась домашним хозяйством.
Черную водолазку на пресс-завтраке премии канала Муз-ТВ Лолита сочетала с зауженной серой клетчатой юбкой.
Также на артистке – очки в стильной оправе, а в ушах – сережки с иконками. Как рассказала Лолита журналистам, это был подарок бывшей свекрови. Правда, душки от сережек она взяла от украшений бренда Sokolov. Через плечо у певицы – красная стильная сумка на цепочке.
Лолита.
Певица Мари Краймбрери сделала ставку на спортивный стиль. На ней – короткий черный топ, рубашка оверсайз и джинсы-трубы.
Мари Краймбрери.
Zivert в голливудском стиле 20-х годов
Стиль Юлии Zivert возвращает нас в Голливуд 20-х годов. Она надела рубашку в продольную полоску, а также брюки на подтяжках цвета топленого молока. Очень элегантный ретро-образ.
Юлия Zivert.
Певица Анна Asti – воплощение стиля. На ней черный топ, темные очки и брючный костюм.
Анна Asti.
Стройная Полина Гагарина
А вот певица Полина Гагарина как всегда продемонстрировала очень стройную фигуру. На ней короткое стильное джинсовое платье и высокие сапоги. Полина всегда выглядит роскошно.
Полина Гагарина.
