Звездные наряды недели: Пугачева в бомбере в стиле пэчворк, Собчак – в дорогой "школьной форме" и роскошная Королева

На этой неделе наши звезды как всегда экспериментировали с нарядами. И некоторые из них попали в поле зрения общественности. Отчасти благодаря своим образам. Например, та же Алла Пугачева.
Так, во время прогулки в Лимассоле Аллу Борисовну сфотографировала поклонница. На снимке певица запечатлена со своим мужем, юмористом и иноагентом Максимом Галкиным*.
Пользователи Интернета заметили, что Пугачева держится за трость.
На Алле Борисовне – бомбер в стиле пэчворк (лоскутная техника), зауженные джинсы и модные блестящие кеды. На голове – стильное кепи.
Оксана Самойлова и ее эксперименты
Еще недавно Оксана Самойлова признавалась, что мода не ее конек, однако теперь она с головой окунулась в эксперименты, выбрав смелую, драматичную и подчеркнуто сексуальную эстетику. И в соцсетях Самойловой можно увидеть результаты ее экспериментов.
Яркой иллюстрацией этого стала ее поездка на Парижскую неделю моды. Образ блогерши строился вокруг кардигана с пушистым перьевым воротником, который она намеренно оставила расстегнутым, чтобы продемонстрировать стройный стан.
Его она сочета́ла с низко-посаженными широкими джинсами на кружевном поясе. Ансамбль дополнили брутальные сапоги-трубы с декором в виде крестов и игривые заколки, отсылающие к бренду от Miu Miu.Об этом бренде пишет стилист и журналист "Комсомольской правды" Ольга Родина.
Ксения Собчак – в "школьной форме"
Ксения Собчак продемонстрировала на показе Dior роскошный комплект Thom Browne, вызвавший ассоциации со школьной униформой. Точной цены нет в продаже, но по отдельным элементам можно судить о ее уровне: юбка — от 210 000 рублей, жакет — до 5 000 евро, гольфы — около 15 000 рублей. Такие цифры приводит стилист и журналист Ольга Родина.
Добавив стоимость сумки (приблизительно 3 000 евро), рубашки и галстука, получаем сумму за гранью миллиона рублей. А украшения могли увеличить ее в разы. Это наглядно показывает эксклюзивный и затратный стиль телеведущей.
Эротичная Наташа Королева
А вот Наташа Королева сделала ставку на сексуальность. На ней – блузка с розами с очень глубоким декольте.
Образ дополняет черная короткая юбка с крупным цветком. Наталья всегда выглядит роскошно.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).